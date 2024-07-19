Kollarınızı nasıl bağladığınız hakkınızda çok şey söylüyor! Meğer tüm gerçekleri ortaya döküyormuş
Sözsüz iletişim, kişilerin iç dünyasına güvenilir bir pencere sunarak derinlerde yatan gerçekleri açığa çıkarır. Bu değerlendirmeler, davranış, iletişim tarzı, tercihler ve karar alma süreçleri hakkında paha biçilmez içgörüler sağlar. Bu yönleri anlamak, kişisel gelişime doğru hayati bir adım olan öz farkındalığı teşvik eder. Eylemler genellikle kelimelerden daha fazlasını iletir, örneğin kollarımızı nasıl çaprazladığımız, kişiliğimizin önemli yönlerini ortaya çıkarabilir.
SOL KOL SAĞ KOLUN ÜSTÜNDE
Sağ beynimiz duygu, sezgisellik ve yaratıcılık gibi bilişsel becerilerimizle bağlantılıdır. Dolayısıyla, eğer doğanız gereği sanatsal ve spiritüel bir kişiyseniz, sol kolunuzu sağ kolunuz üzerinde tutarsınız.