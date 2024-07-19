Kollarınızı nasıl bağladığınız hakkınızda çok şey söylüyor! Meğer tüm gerçekleri ortaya döküyormuş

Sözsüz iletişim, kişilerin iç dünyasına güvenilir bir pencere sunarak derinlerde yatan gerçekleri açığa çıkarır. Bu değerlendirmeler, davranış, iletişim tarzı, tercihler ve karar alma süreçleri hakkında paha biçilmez içgörüler sağlar. Bu yönleri anlamak, kişisel gelişime doğru hayati bir adım olan öz farkındalığı teşvik eder. Eylemler genellikle kelimelerden daha fazlasını iletir, örneğin kollarımızı nasıl çaprazladığımız, kişiliğimizin önemli yönlerini ortaya çıkarabilir.

Kollarınızı nasıl bağladığınız hakkınızda çok şey söylüyor! Meğer tüm gerçekleri ortaya döküyormuş - 1

SOL KOL SAĞ KOLUN ÜSTÜNDE

Sağ beynimiz duygu, sezgisellik ve yaratıcılık gibi bilişsel becerilerimizle bağlantılıdır. Dolayısıyla, eğer doğanız gereği sanatsal ve spiritüel bir kişiyseniz, sol kolunuzu sağ kolunuz üzerinde tutarsınız.

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Kollarınızı nasıl bağladığınız hakkınızda çok şey söylüyor! Meğer tüm gerçekleri ortaya döküyormuş - 2

Diğer insanların ne düşündüğünü veya hatta ne hissettiğini bilmeniz kolaydır, eğer size sık sık açılmazlarsa. Ancak, anlamlı kararlar almaya gelince, içgüdülerinizin sizin adınıza konuşmasına her zaman izin verirsiniz.

Kollarınızı nasıl bağladığınız hakkınızda çok şey söylüyor! Meğer tüm gerçekleri ortaya döküyormuş - 3

Bunlar, risklerin yüksek olduğu ve insanların sizi değerlendirdiği zamanlardır, ancak genel olarak başkalarına yardım etmeye hazırsınız ve onların emrine amadesiniz, bu da sizi empatik bir kişi yapar.

Kollarınızı nasıl bağladığınız hakkınızda çok şey söylüyor! Meğer tüm gerçekleri ortaya döküyormuş - 4

SAĞ KOL SOL KOLUN ÜSTÜNDE

Sol beynimiz mantık tarafından yönetilir. Bu nedenle, eğer rasyonel bir düşünürseniz ve çalışkan ve organizeyseniz, o zaman sağ kolunuzu her zaman sol kolunuzun üzerinde tutarsınız. Hayvan seversiniz ve başarı her zaman size kolayca gelir.

Kollarınızı nasıl bağladığınız hakkınızda çok şey söylüyor! Meğer tüm gerçekleri ortaya döküyormuş - 5

Duygularınızın sizi asla alt etmesine izin vermezsiniz ve içgüdülerinize güvenmezsiniz, ancak beyninizin hesaplamaları yapmasına izin verirsiniz ve sonra akıllıca bir karara varırsınız. İnsanlar alaycılığınıza, zekânıza ve zekanıza aşık olurlar, bu da sizi yaklaşılması kolay ve iyi kalpli bir birey yapar.

Kollarınızı nasıl bağladığınız hakkınızda çok şey söylüyor! Meğer tüm gerçekleri ortaya döküyormuş - 6

HER İKİ EL ZIT KOLLARA YASLANMIŞ

İki elinizi zıt kollarınızın üzerinde tutarsanız beyninizin her iki tarafını da eşit şekilde kullanırsınız. Bu aynı zamanda duygusal olduğunuz ancak ilişkilerinizi ve anlaşmalarınızı sürdürmek için mantıksal tarafınızı kullandığınız anlamına gelir.

Kollarınızı nasıl bağladığınız hakkınızda çok şey söylüyor! Meğer tüm gerçekleri ortaya döküyormuş - 7

Kendinize güvenen bir kişisiniz ve etrafınızdaki herkese eşit ve en üst düzeyde saygıyla davranırsınız, kendinizi sunarsınız ve kelimelerinizi açıkça belirtirsiniz, onları bir yanılsama veya bulanıklık içinde tutmazsınız. Dürüst, yardımsever, nazik ve sevgi dolu olduğunuz için insanları kendinize çekersiniz.

Kollarınızı nasıl bağladığınız hakkınızda çok şey söylüyor! Meğer tüm gerçekleri ortaya döküyormuş - 8

KİŞİLİK TESTİNİN FAYDALARI

Kişilik testleri, bir bireyin motivasyonu, ilgi alanları ve tercihleri ​​hakkında sistematik bir şekilde, aktivitelerine, durumlarına ve etkileşim tarzına bağlı olarak bilgi elde etmek için tasarlanmıştır.

Kollarınızı nasıl bağladığınız hakkınızda çok şey söylüyor! Meğer tüm gerçekleri ortaya döküyormuş - 9

Bu testler veya değerlendirmeler, öncelikle o kişinin role uygun olup olmadığını bilmek için işe alım sırasında iş yerinde kullanılabilir.

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