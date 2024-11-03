Köylüler, sabahın ilk ışıklarında toplamaya başlıyor! Derman olmadığı hastalık yok: Kilis'ten dünyanın dört bir yanına satılıyor
Zeytinde önemli üretim merkezlerinden biri olan Kilis'te, hem sofralık hem de yağlık olarak değerlendirilen zeytinin hasadına başlandı. Genel sağlık üzerinde sayısız faydası bulunan zeytinyağını, asit oranının düşük olması kaliteli yapıyor.
Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Kilis'te asırlık ağaçlardan toplanan zeytinlerin yağa ve sofralara dönüşmesinin zahmetli yolculuğu başladı.