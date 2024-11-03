Köylüler, sabahın ilk ışıklarında toplamaya başlıyor! Derman olmadığı hastalık yok: Kilis'ten dünyanın dört bir yanına satılıyor

''DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINA GÖNDERİYORUZ''

3 kuşaktır zeytin üreterek hem yağlık hem de sofralık olarak ürettiği ürünleri dünyanın dört bir tarafına gönderdiğini söyleyen genç girişimci Enes Kaplan, ''Büyüklerimizden bizlere kalan 3 kuşaklık tarlalarda geçimimizi sağlıyoruz. Devletimizden destek alarak hem üretim yapıyoruz hem de yağa dönüştürerek dünyanın dört bir tarafına gönderiyoruz. Hasadını yaptığımız bahçelerde 3 kuşaktır geçimimizi sağlıyor. Sabahın ilk ışıklarından tarım işçileriyle birlikte topladığımız zeytinleri fabrikamıza götürüp kendimiz sıkmaktayız. Geleneksel yöntemlerle sıkılan ve son aşamasına başında beklediğimiz zeytinyağını paketleyip alıcısına gönderiyoruz'' diye konuştu.