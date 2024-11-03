Köylüler, sabahın ilk ışıklarında toplamaya başlıyor! Derman olmadığı hastalık yok: Kilis'ten dünyanın dört bir yanına satılıyor

Zeytinde önemli üretim merkezlerinden biri olan Kilis'te, hem sofralık hem de yağlık olarak değerlendirilen zeytinin hasadına başlandı. Genel sağlık üzerinde sayısız faydası bulunan zeytinyağını, asit oranının düşük olması kaliteli yapıyor.

Köylüler, sabahın ilk ışıklarında toplamaya başlıyor! Derman olmadığı hastalık yok: Kilis'ten dünyanın dört bir yanına satılıyor - 1

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Kilis'te asırlık ağaçlardan toplanan zeytinlerin yağa ve sofralara dönüşmesinin zahmetli yolculuğu başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Köylüler, sabahın ilk ışıklarında toplamaya başlıyor! Derman olmadığı hastalık yok: Kilis'ten dünyanın dört bir yanına satılıyor - 2

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte zeytin tarlalarının yolunu tutan çiftçiler, tarım işçileriyle birlikte asırlık ağaçlardan olgunlaşmış zeytinleri tek tek topluyor.

Köylüler, sabahın ilk ışıklarında toplamaya başlıyor! Derman olmadığı hastalık yok: Kilis'ten dünyanın dört bir yanına satılıyor - 3

''ASİT ORANININ DÜŞÜK OLMASI ONU KALİTELİ YAPIYOR''

300 bin dekar alanda 4 milyon zeytin ağacında hasadın başladığını söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, şunları söyledi:

''Oylum Hüyük'te yapılan kazı çalışmalarında 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdeğinin bulunduğu Kilis'te hasat başladı. Almanya'da düzenlenen Uluslararası zeytinyağı yarışmasında Kilis yağı altın madalya almıştı. Kilis'in zeytinyağı tadı ve aroması diğer yağlara göre polifenol oranının yüksek, asit oranının düşük olması kaliteli olmasını öne çıkartıyor. Bu sezon kent genelinde hasadına başlanılan zeytinde 10 bin ton zeytinyağı bekliyoruz.''

Köylüler, sabahın ilk ışıklarında toplamaya başlıyor! Derman olmadığı hastalık yok: Kilis'ten dünyanın dört bir yanına satılıyor - 4

''DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINA GÖNDERİYORUZ''

3 kuşaktır zeytin üreterek hem yağlık hem de sofralık olarak ürettiği ürünleri dünyanın dört bir tarafına gönderdiğini söyleyen genç girişimci Enes Kaplan, ''Büyüklerimizden bizlere kalan 3 kuşaklık tarlalarda geçimimizi sağlıyoruz. Devletimizden destek alarak hem üretim yapıyoruz hem de yağa dönüştürerek dünyanın dört bir tarafına gönderiyoruz. Hasadını yaptığımız bahçelerde 3 kuşaktır geçimimizi sağlıyor. Sabahın ilk ışıklarından tarım işçileriyle birlikte topladığımız zeytinleri fabrikamıza götürüp kendimiz sıkmaktayız. Geleneksel yöntemlerle sıkılan ve son aşamasına başında beklediğimiz zeytinyağını paketleyip alıcısına gönderiyoruz'' diye konuştu.

Köylüler, sabahın ilk ışıklarında toplamaya başlıyor! Derman olmadığı hastalık yok: Kilis'ten dünyanın dört bir yanına satılıyor - 5

Sızma zeytinyağı, antioksidan özelliklere sahip olan polifenoller açısından oldukça zengin bir besindir. Polifenoller, kanser, diyabet, kalp hastalığı ve bunamaya karşı etkilidir. Zeytinyağı, antioksidan ve antienflamatuar olan iki polifenol içerir.

Köylüler, sabahın ilk ışıklarında toplamaya başlıyor! Derman olmadığı hastalık yok: Kilis'ten dünyanın dört bir yanına satılıyor - 6

Zeytinyağı, içerdiği bileşenler sayesinde kalp hastalıklarına karşı korur. Özellikle Akdeniz tarzı bir beslenme şekli olan kişilerde kalp hastalıkları geliştirme riski düşüktür. Zeytinyağındaki bileşikler, kan basıncını düşürerek, damarların sertleşmesini önler.

Köylüler, sabahın ilk ışıklarında toplamaya başlıyor! Derman olmadığı hastalık yok: Kilis'ten dünyanın dört bir yanına satılıyor - 7

İnme, kalp hastalıklarından sonra en önemli problem olarak görülür. Zeytinyağında bulunan polifenoller kanda yer alan kolesterol seviyesini düşürür. Böylelikle beyne kan sağlayan damarlarda kolesterol birikmesi engellenir. Bu durum, felç riskinin büyük ölçüde azalmasını sağlar.

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