Küfretmenin sanıldığı kadar uygunsuz bir davranış olmadığı ortaya çıktı

SANILDIĞI KADAR KABA BİR DAVRANIŞ DEĞİL

Küfretmek, sinirlendiğimiz anlarda, acı çektiğimizde veya çok mutlu olduğumuzda sergilediğimiz bir davranış türüdür. Çoğumuzun olumsuz bir davranış olarak değerlendirdiği küfretmekle ilgili yapılan bir çalışma ise bunun aksini savunan bazı kanıtlar sundu.

İngiltere ve İsveç’te yapılan bir araştırmaya göre küfür etmenin bilinmeyen birçok yararı bulunuyor. Araştırma sonuçlarına göre ‘küfretmek’ sanıldığı kadar kaba bir davranış değil.