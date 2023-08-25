Lanetli resim: Bu resmi alan hemen kurtulmak istiyor

Bu resmi satın alanlar korku ve endişe ile ondan kurtulmak istediklerini belirterek resmi iade ediyorlar.



İngiltere'de "lanetli resim" olarak adlandırılan tablo, ilk olarak ismi bilinmeyen bir kişi tarafından, bağışların satılarak yardıma çevrildiği dükkana getirildi.

The Sun gazetesinin haberine göre, bağış amacıyla satışların düzenlendiği dükkanın sahibi, resmi ilk olarak 25 sterlin karşılığında bir kadına sattı.