Lanetli resim: Bu resmi alan hemen kurtulmak istiyor

İngiltere'de gözleriyle ürperten genç kızın portresi tartışma başlattı. Bu resmi satın alanlar korkarak iade ediyor. "Muhtemelen lanetli" olarak nitelendirilen resmin sırrı merak konusu.

Lanetli resim: Bu resmi alan hemen kurtulmak istiyor - 1

Bu resmi satın alanlar korku ve endişe ile ondan kurtulmak istediklerini belirterek resmi iade ediyorlar.

İngiltere'de "lanetli resim" olarak adlandırılan tablo, ilk olarak ismi bilinmeyen bir kişi tarafından, bağışların satılarak yardıma çevrildiği dükkana getirildi. 

The Sun gazetesinin haberine göre, bağış amacıyla satışların düzenlendiği dükkanın sahibi, resmi ilk olarak 25 sterlin karşılığında bir kadına sattı.

N-LIFE HABERLERİ

Lanetli resim: Bu resmi alan hemen kurtulmak istiyor - 2

"MUHTEMELEN LANETLİ"

İki gün sonra resmi alan kadının "Bu resimden kurtulmam gerekiyor" diye geri geldiğini ve panik halinde tabloyu iade etmek istediğini belirten dükkan sahibi, resmi tekrar vitrine koyduğunu ve üzerine şaka amaçlı "muhtemelen lanetli" yazdığını anlattı.

Lanetli resim: Bu resmi alan hemen kurtulmak istiyor - 3

Daha sonra başka bir kadın tarafından 20 sterline satın alınan resim, birkaç gün sonra dükkana yine iade edildi. Üstelik para iadesi istenmeksizin...

Lanetli resim: Bu resmi alan hemen kurtulmak istiyor - 4

"YETERİ KADAR CESUR MUSUN?"

Resmi üçüncü kez satış için vitrine koyan dükkan sahibi, bu sefer resmin üstüne "O geri döndü!!! İki kez satıldı ve iki kez de iade edildi. Yeteri kadar cesur musun?" yazdı.

Tablonun sosyal medyada yayılmasıyla "lanetli resim" tartışması başladı. Resim, korku ve gizem meraklılarının da fazlasıyla ilgisini çekti.

Kimi resimdeki kadının gözlerinin hareket ettiğini ileri sürerken, kimi de dükkan sahibinin ilgi çekmek için bir pazarlama taktiği olarak "lanetli resim" miti yaratmaya çalıştığını ve resmin aslında sıradan olduğunu savundu. 

Kimi sosyal medya kullanıcıları da resmi bağış dükkanına ilk getiren kişinin bulunarak gerçeğin açığa çıkması gerektiğini söyledi. 

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