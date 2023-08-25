Lanetli resim: Bu resmi alan hemen kurtulmak istiyor
İngiltere'de gözleriyle ürperten genç kızın portresi tartışma başlattı. Bu resmi satın alanlar korkarak iade ediyor. "Muhtemelen lanetli" olarak nitelendirilen resmin sırrı merak konusu.
Bu resmi satın alanlar korku ve endişe ile ondan kurtulmak istediklerini belirterek resmi iade ediyorlar.
İngiltere'de "lanetli resim" olarak adlandırılan tablo, ilk olarak ismi bilinmeyen bir kişi tarafından, bağışların satılarak yardıma çevrildiği dükkana getirildi.
The Sun gazetesinin haberine göre, bağış amacıyla satışların düzenlendiği dükkanın sahibi, resmi ilk olarak 25 sterlin karşılığında bir kadına sattı.