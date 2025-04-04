Let Them teorisi nedir? Ruh sağlığı üzerindeki etkisi oldukça büyük
Hepimiz, bir yere kadar yaşantımız üzerinde kontrol sahibi olmak isteriz. Bu durum, oldukça normal karşılanabilen bir hayatta kalma içgüdüsünden gelir. Ancak bazen bu içgüdüyü çok ileri götürüp diğer insanların davranışlarından da kendimizi sorumlu tutarız. Böyle bir beklentinin sonunda, sosyal çevremizin bizi hayal kırıklığına uğratması muhtemeldir. Let Them teorisi, tam da bu noktada devreye giriyor.
İlk olarak motivasyon konuşmacısı Mel Robbins'in 2024'te yayınlanan kitabında ortaya atılan Let Them teorisi, başkalarının fikirlerinin veya yargılarının hayatınızı etkilemesine izin vermeme durumu olarak tanımlanıyor. Bu teoriyi uygulayan bireyler, diğer insanların eylemlerine ve seçimlerine müdahale etmeyi bırakıyor.