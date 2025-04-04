Let Them teorisi nedir? Ruh sağlığı üzerindeki etkisi oldukça büyük

Ancak yine de uzmanlar, bu teoriyi uygulamaya çalışırken kültürel beklentilerden başkalarına yardım etme yönündeki doğal arzularımıza kadar birçok faktörün engel teşkil edebileceğini söylüyor.

Bu teoriyi hayata geçirenlerin toplum tarafından ''ilgisiz'' olarak nitelendirilmesi de, Let Them'in diğer olumsuz sonuçları arasında yer alabiliyor.