Limonu temizlikte nasıl kullanabilirsiniz?

Kesme tahtası

Mutfak ürünleri arasında en çok mikrop barındıran yerlerden biri olan kesme tahtasını limon suyunu üzerine sıkarak temizleyebilirsiniz. Limon suyunu ister direkt ister su ile karıştırarak kesme tahtasına dökün ve yarım saat kadar bekletin.

Leke giderici

Limon suyunu, su ile karıştırın ve sprey ucu olan bir kaba alın. Dilerseniz bu karışıma sirke ve limon kabuğu da ilave edebilirisniz. Bu doğal solüsyonu lekeli ve yağlı zeminlerde kullanabilirsiniz.

Ayakkabı kokusu

Kokan ayakkabılarınızın içine limon kabuğu koyun ve bir gece bekletin. Limonu doğal bir koku giderici olarak kullanabilirsiniz.