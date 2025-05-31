Lise öğrencisi Esra, okul saatleri dışında ayakkabı tamirciliği yapıyor: ''Sadece ev hanımı olmak zorunda değiliz''

Kentte unutulmaya yüz tutmuş zanaatlardan biri olan ayakkabı tamirciliği, genç bir çırak sayesinde yeniden hayat buluyor. Kent merkezindeki dükkanında hizmet veren ayakkabı ustası Ramazan Aktaş'ın yanında çıraklık yapan Esra Dinç, şehirde bu mesleği öğrenen tek genç kadın çırak olarak öne çıkıyor.

Henüz lise öğrencisi olan Esra, okul saatleri dışında zamanını kundura atölyesinde geçirip mesleğin tüm detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Dikiş, taban yenileme, boya ve kalıp düzeltme gibi işlerde ustası Ramazan Aktaş'a yardım eden Esra, kısa sürede becerisi ve titizliğiyle hem müşterilerin hem de ustasından tam not aldı.