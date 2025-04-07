Magnezyum kaynaklarının en güçlüsü: Ne kadar tüketmek gerekiyor?

BADEM

Bademler magnezyumla doludur, sadece bir avuç badem yaklaşık 80 mg magnezyum sağlar. Ayrıca sağlıklı yağlar ve protein açısından da iyi bir doz sunarlar ve bu da onları gün boyunca enerji seviyelerini korumak için mükemmel bir atıştırmalık yapar.

Bunları çiğ veya kavrulmuş olarak yemek en iyi seçenektir, ancak emilimi en üst düzeye çıkarmak için onları bir gece suda bekletmek daha iyidir. Bu, magnezyum emilimini engelleyebilen fitik asit varlığını azaltmaya yardımcı olur.