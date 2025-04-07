Magnezyum kaynaklarının en güçlüsü: Ne kadar tüketmek gerekiyor?
Magnezyum, vücut için sahne arkasındaki bir kahraman gibidir. Kasları sessizce destekler, kalbi sabit tutar ve hatta daha iyi uyku ve daha az strese yardımcı olur. Ancak birçok insan günlük öğünlerinde yeterli miktarda magnezyum almaz. Pek çok kuruyemiş magnezyum açısından zengindir. İşte magnezyum açısından zengin kuruyemişlerin listesi.
En lezzetli atıştırmalıklardan bazıları kuruyemişler ve çekirdekler de magnezyumla doludur.Çıtır bademlerden minik ayçiçeği çekirdeklerine kadar, bu doğal güç veren yiyecekler magnezyum seviyelerini kolayca artırabilirken diğer harika sağlık avantajları da sunar. İşte en iyi magnezyum açısından zengin kuruyemişler ve ne kadar tüketilmesi gerektiği