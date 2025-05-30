Makarnayı böyle yemek kilo verdiriyor: Yağ yakımını destekleyen yöntem

Yaz aylarına girerken birçok kişi birkaç kilo vermenin yollarını ararken, uzmanlardan dikkat çekici bir öneri geldi: Karbonhidratı soğuk tüketin!

Makarnayı böyle yemek kilo verdiriyor: Yağ yakımını destekleyen yöntem - 1

Fitness uzmanı Kevin David Rail, makarna, pirinç ve patates gibi karbonhidratları pişirdikten sonra soğutmanın, vücuttaki etkilerini değiştirdiğini ve kilo vermeye yardımcı olabileceğini söylüyor.

SOĞUYAN KARBONHİDRAT LİF GİBİ DAVRANIYOR

Rail’e göre, bu yiyecekler piştikten sonra tamamen soğutulduğunda içlerindeki nişasta yapısı değişiyor ve “dirençli nişasta” adını alan yeni bir forma dönüşüyor. Bu dirençli nişasta, normal nişastanın aksine sindirim sisteminde lif gibi hareket ediyor. Yani:

  • Daha yavaş sindiriliyor,
  • Kan şekeri seviyelerini dengede tutuyor,
  • Tokluk süresini uzatıyor,
  • Yağ depolanmasını azaltabiliyor.

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Makarnayı böyle yemek kilo verdiriyor: Yağ yakımını destekleyen yöntem - 2

Bu nedenle, soğutulmuş makarna salataları, pirinç kaseleri ya da gece yulafı gibi öğünler, kilo yönetimi ve enerji kontrolü açısından avantaj sağlıyor. Kevin Rail, bu yöntemin yıllardır üst düzey sporcular (özellikle futbolcular=-) kullanıldığını söylüyor: “Profesyonel sporcular yalnızca ne yediklerine değil, onu nasıl hazırladıklarına da dikkat ederler. Soğutulmuş karbonhidratlarla enerji seviyelerini koruyup sindirimi dengeliyorlar.”

Makarnayı böyle yemek kilo verdiriyor: Yağ yakımını destekleyen yöntem - 3

Soğutulmuş karbonhidratların yeniden ısıtılsa bile dirençli nişasta özelliklerini koruduğu belirtiliyor. Yani ertesi gün ısıtılmış bir tabak pilav bile, taze pişmiş olandan daha az kan şekeri dalgalanmasına yol açabiliyor.


Makarnayı böyle yemek kilo verdiriyor: Yağ yakımını destekleyen yöntem - 4

KALP VE BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN DE ETKİLİ

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Chris van Tulleken de dirençli nişastanın sağlığa etkileri üzerine daha önce açıklamalarda bulunmuştu. Dr. Tulleken’e göre:

“Makarna ya da ekmek yediğinizde, bağırsakta neredeyse tatlı bir içecek içmiş kadar hızlı şekilde glikoza dönüşür. Bu kullanılmayan şekerler de doğrudan yağa dönüşür.”

Ancak dirençli nişasta sindirilmeden kalın bağırsağa ulaşır ve burada fermente olarak kısa zincirli yağ asitlerine dönüşür. Bu bileşikler, bağırsak sağlığına katkıda bulunmanın yanı sıra kan basıncını düşürme ve kalp hastalıklarını önlemede de rol oynar.

Makarnayı böyle yemek kilo verdiriyor: Yağ yakımını destekleyen yöntem - 5


2023’te yayımlanan bir başka araştırma da karbonhidratların yapısı ve kilo yönetimi arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi. Araştırmacılar, al dente yani hafif diri pişirilmiş makarnanın, aşırı yumuşak makarnalara kıyasla %45 daha yavaş yenildiğini belirledi. Bu da daha erken doygunluk hissiyle sonuçlandı.

Makarnayı böyle yemek kilo verdiriyor: Yağ yakımını destekleyen yöntem - 6


Sonuç olarak, karbonhidratlardan tamamen kaçmak yerine onları akıllıca hazırlamak, hem sağlığı destekleyebilir hem de kilo vermeyi kolaylaştırabilir. Soğutulmuş makarna, pilav ve patates, artık diyet listesinin yasaklılar köşesinden çıkıp, dikkatli tüketildiğinde faydalılar arasında yerini alıyor.

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