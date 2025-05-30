Makarnayı böyle yemek kilo verdiriyor: Yağ yakımını destekleyen yöntem
Yaz aylarına girerken birçok kişi birkaç kilo vermenin yollarını ararken, uzmanlardan dikkat çekici bir öneri geldi: Karbonhidratı soğuk tüketin!
Fitness uzmanı Kevin David Rail, makarna, pirinç ve patates gibi karbonhidratları pişirdikten sonra soğutmanın, vücuttaki etkilerini değiştirdiğini ve kilo vermeye yardımcı olabileceğini söylüyor.
SOĞUYAN KARBONHİDRAT LİF GİBİ DAVRANIYOR
Rail’e göre, bu yiyecekler piştikten sonra tamamen soğutulduğunda içlerindeki nişasta yapısı değişiyor ve “dirençli nişasta” adını alan yeni bir forma dönüşüyor. Bu dirençli nişasta, normal nişastanın aksine sindirim sisteminde lif gibi hareket ediyor. Yani:
- Daha yavaş sindiriliyor,
- Kan şekeri seviyelerini dengede tutuyor,
- Tokluk süresini uzatıyor,
- Yağ depolanmasını azaltabiliyor.