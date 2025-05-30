Makarnayı böyle yemek kilo verdiriyor: Yağ yakımını destekleyen yöntem

KALP VE BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN DE ETKİLİ

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Chris van Tulleken de dirençli nişastanın sağlığa etkileri üzerine daha önce açıklamalarda bulunmuştu. Dr. Tulleken’e göre:



“Makarna ya da ekmek yediğinizde, bağırsakta neredeyse tatlı bir içecek içmiş kadar hızlı şekilde glikoza dönüşür. Bu kullanılmayan şekerler de doğrudan yağa dönüşür.”



Ancak dirençli nişasta sindirilmeden kalın bağırsağa ulaşır ve burada fermente olarak kısa zincirli yağ asitlerine dönüşür. Bu bileşikler, bağırsak sağlığına katkıda bulunmanın yanı sıra kan basıncını düşürme ve kalp hastalıklarını önlemede de rol oynar.



