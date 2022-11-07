Mantar mevsimi başladı! A'dan Z'ye mantar toplama rehberi

Toplama işlemi yapılırken en dikkat edilmesi gereken zehirli mantarladır. Eğer kötü kokuyorsa ve tadı nahoşsa, küflenmiş ya da çürümeye yüz tutmuşsa, borucukları veya ayağındaki damar ağları kırmızıysa, etleri sararmış ya da ıslak ise o mantar tüketilmemelidir.