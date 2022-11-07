Mantar mevsimi başladı! A'dan Z'ye mantar toplama rehberi

Sonbahar ve ilkbahar ayı mantar toplama mevsimi olarak bilinir. Toprak altında yağmur suyuyla beslenen mantarlar, yağmur sonrası yeryüzüne çıkar ve hızlıca büyür.
İstanbul’da Belgrad Ormanı, Şile ve Polonezköy en çok mantar bulunabilen yerlerdir. Türkiye genelinde ise Bolu dağları, Küre Dağları, Ganos Dağları, Kaz Dağları ve Toroslar mantar toplamak için zengin coğrafyalardır.
Doğada bulunan mantarların yüzde 98'i tehlikelidir, sadece yüzde 2'si rahatlıkla yenilebilecek durumdadır.
Toplama işlemi yapılırken en dikkat edilmesi gereken zehirli mantarladır. Eğer kötü kokuyorsa ve tadı nahoşsa, küflenmiş ya da çürümeye yüz tutmuşsa, borucukları veya ayağındaki damar ağları kırmızıysa, etleri sararmış ya da ıslak ise o mantar tüketilmemelidir.
Mantar toplamaya giderken sepetle gidilmelidir, sepet mantarı korur. Yanınızda mutlaka bir çakı ve fırça bulunmalıdır çünkü mantarlar olduğu alanda temizlenmelidir. Dikenlerden korunmak için kot pantolon gibi kalın bir pantolon ya da ıslak zeminden etkilenmemek için yağmur pantolonu tercih edilebilir.