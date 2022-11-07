Mantar mevsimi başladı! A'dan Z'ye mantar toplama rehberi

Mantar mevsimi başladı. Mantar tüketirken olduğu gibi toplarken de dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunmakta. Peki mantar toplamaya neyle gidilir, neler giyilir, nelere dikkat edilmelidir? İşte yanıtları...

Mantar mevsimi başladı! A'dan Z'ye mantar toplama rehberi - 1

Sonbahar ve ilkbahar ayı mantar toplama mevsimi olarak bilinir. Toprak altında yağmur suyuyla beslenen mantarlar, yağmur sonrası yeryüzüne çıkar ve hızlıca büyür.

Mantar mevsimi başladı! A'dan Z'ye mantar toplama rehberi - 2

İstanbul’da Belgrad Ormanı, Şile ve Polonezköy en çok mantar bulunabilen yerlerdir. Türkiye genelinde ise Bolu dağları, Küre Dağları, Ganos Dağları, Kaz Dağları ve Toroslar mantar toplamak için zengin coğrafyalardır.

Mantar mevsimi başladı! A'dan Z'ye mantar toplama rehberi - 3

Doğada bulunan mantarların yüzde 98'i tehlikelidir, sadece yüzde 2'si rahatlıkla yenilebilecek durumdadır.

Mantar mevsimi başladı! A'dan Z'ye mantar toplama rehberi - 4

Toplama işlemi yapılırken en dikkat edilmesi gereken zehirli mantarladır. Eğer kötü kokuyorsa ve tadı nahoşsa, küflenmiş ya da çürümeye yüz tutmuşsa, borucukları veya ayağındaki damar ağları kırmızıysa, etleri sararmış ya da ıslak ise o mantar tüketilmemelidir.

Mantar mevsimi başladı! A'dan Z'ye mantar toplama rehberi - 5

Mantar toplamaya giderken sepetle gidilmelidir, sepet mantarı korur. Yanınızda mutlaka bir çakı ve fırça bulunmalıdır çünkü mantarlar olduğu alanda temizlenmelidir. Dikenlerden korunmak için kot pantolon gibi kalın bir pantolon ya da ıslak zeminden etkilenmemek için yağmur pantolonu tercih edilebilir.

N-LIFE HABERLERİ

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