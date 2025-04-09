Masa başı iş ve sırt ağrısı: Uzun çalışma saatleri boyunca omurganızı nasıl korursunuz?

Masa başında uzun süre oturmak omurgada sürekli baskıya neden olur, bunun sonucunda kas sertliği, kısıtlı kan dolaşımı ve alt sırt ve boyunda artan gerginlik oluşur.

Bilgisayarda uzun saatler geçirmek omurgayı zorlayabilir, bunun sonucunda sertlik, kötü duruş ve kalıcı sırt rahatsızlığı ortaya çıkar. Hareketsiz bir yaşam tarzı omurgayı destekleyen çekirdek kasları zayıflatır ve onu ağrıya ve rahatsızlığa karşı daha duyarlı hale getirir. Birçok ofis çalışanı günlerinin çoğunu oturarak geçirir, bu durum sıklıkla alt sırt ve boyunlarında aşırı gerginlik yaratır.





