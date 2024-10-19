Masterchef Türkiye'de eleme adayları kim oldu?
Masterchef Türkiye 2024'ün son bölümünde eleme adaylarına yenileri eklendi. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu yarışmada iki takım arasında dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından 5. ve 6. eleme adayları belli oldu.
MasterChef'te mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ana kadroya kalmayı başaran isimler, MasterChef şampiyonu olmak için mücadele gösteriyor. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme adaylarına yenileri eklendi.
Peki, 18 Ekim 2024 MasterChef eleme adayları kim oldu?