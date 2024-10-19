Masterchef Türkiye'de eleme adayları kim oldu?

MasterChef'te mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ana kadroya kalmayı başaran isimler, MasterChef şampiyonu olmak için mücadele gösteriyor. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme adaylarına yenileri eklendi.

Peki, 18 Ekim 2024 MasterChef eleme adayları kim oldu?