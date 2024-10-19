Masterchef Türkiye'de eleme adayları kim oldu?

Masterchef Türkiye 2024'ün son bölümünde eleme adaylarına yenileri eklendi. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu yarışmada iki takım arasında dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından 5. ve 6. eleme adayları belli oldu.

Masterchef Türkiye'de eleme adayları kim oldu? - 1

MasterChef'te mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ana kadroya kalmayı başaran isimler, MasterChef şampiyonu olmak için mücadele gösteriyor. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme adaylarına yenileri eklendi.

Peki, 18 Ekim 2024 MasterChef eleme adayları kim oldu?

N-LIFE HABERLERİ

Masterchef Türkiye'de eleme adayları kim oldu? - 2

MasterChef ekibi bu hafta Adana'da yarıştı. Haftanın son dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.

Mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık kazanmak için tekrar yarıştı. Yarışmacılar, sıfır atık etabında yarıştı.

Masterchef Türkiye'de eleme adayları kim oldu? - 3

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

En başarılı tabağı yapan isim Ezgi oldu. Dokunulmazlığı kazanan Ezgi, Nevzat'ın ismini söyledi.

Masterchef Türkiye'de eleme adayları kim oldu? - 4

Yapılan oylamada ise Emre eleme adayı olarak belirlendi.

Eleme adaylarının belli olmasının ardından Somer Şef "Şöyle bir potaya düşmek istemezdim" ifadelerini kullandı.

Masterchef Türkiye'de eleme adayları kim oldu? - 5

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Onur
Eda
Nigar
Akın
Nevzat
Emre

MasterChef'te elenen son isim Zübeyde olmuştu.

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