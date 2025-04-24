Mazoşizm mi depresyon mu? Kurban psikolojisinde olduğunuzu gösteren işaretler
Hayatımızın belli dönemlerinde hepimiz kendimizi toksik insanlara aşırı maruz kalmış ya da yanlış kararlar almış gibi hissedebiliriz. Bu durum, zamanla depresif eğilimlere yol açabilir. Ancak, eğer kişide mazoşistik özellikler varsa, depresyon daha karmaşık ve tedaviye dirençli bir hale gelebilir.
MAZOŞİZM NEDİR?
Psikanalist Nancy McWilliams’e göre, belli bir düzeyde mazoşizm aslında herkeste bulunur ve özgeci özveri olarak tanımlanır. Örneğin, bir ebeveynin çocuğu için fedakârlık yapması ya da kendi ihtiyaçlarını geri plana atması, evrimsel olarak türün devamını sağlamak için geliştirilmiş bir davranış biçimidir. İnsan, bu özveriden zaman zaman haz da duyabilir.