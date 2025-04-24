Mazoşizm mi depresyon mu? Kurban psikolojisinde olduğunuzu gösteren işaretler

Bu durum yetişkinlikte toksik ilişkiler, sürekli çatışma arayışı ya da kendini hep mağdur hissetme biçiminde kendini gösterebilir. Kimi zaman kişi bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde tekrar tekrar benzer acıları yaşatan ilişkiler kurar. Bu davranış kalıbının arkasında genellikle “acı çekerek bir gün sevileceğim” düşüncesi yatar. Kimi zaman bu acının kutsal bir anlamı olduğu düşünülürken kimi zaman da birey, bu acıyı başkalarına fayda sağlayan sessiz bir kahramanlık olarak görebilir.