Mazoşizm mi depresyon mu? Kurban psikolojisinde olduğunuzu gösteren işaretler

Hayatımızın belli dönemlerinde hepimiz kendimizi toksik insanlara aşırı maruz kalmış ya da yanlış kararlar almış gibi hissedebiliriz. Bu durum, zamanla depresif eğilimlere yol açabilir. Ancak, eğer kişide mazoşistik özellikler varsa, depresyon daha karmaşık ve tedaviye dirençli bir hale gelebilir.

Mazoşizm mi depresyon mu? Kurban psikolojisinde olduğunuzu gösteren işaretler - 1

MAZOŞİZM NEDİR?

Psikanalist Nancy McWilliams’e göre, belli bir düzeyde mazoşizm aslında herkeste bulunur ve özgeci özveri olarak tanımlanır. Örneğin, bir ebeveynin çocuğu için fedakârlık yapması ya da kendi ihtiyaçlarını geri plana atması, evrimsel olarak türün devamını sağlamak için geliştirilmiş bir davranış biçimidir. İnsan, bu özveriden zaman zaman haz da duyabilir.

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Mazoşizm mi depresyon mu? Kurban psikolojisinde olduğunuzu gösteren işaretler - 2

Tarih boyunca birçok insan, arınma amacıyla çeşitli şekillerde fiziksel acıya ya da yoksunluğa katlanmıştır. Oruç, nefsi terbiye ve kendinden feragat etme gibi özellikleriyle bu tür uygulamalara örnek olarak gösterilebilir. Benzer şekilde modern yaşamda da spor, eğitim ya da mesleki hedefler uğruna katlanılan zorluklar, normal karşılanır. Bu tür acıların başarıya ulaştırdığına inanılır. "Acı yoksa, kazanç da yok" sözü, tam da bu anlayışı yansıtır.

Mazoşizm mi depresyon mu? Kurban psikolojisinde olduğunuzu gösteren işaretler - 3

Sağlıksız düzeydeki mazoşizm ise çoğunlukla çocukluk dönemine uzanan derin köklerle ilişkilidir. Özellikle yetersiz ya da ilgisiz ebeveyn figürlerinin olduğu ailelerde büyüyen çocuklar, ebeveynlerindeki eksiklikleri fark etmek yerine, suçu kendilerine yöneltirler.

Mazoşizm mi depresyon mu? Kurban psikolojisinde olduğunuzu gösteren işaretler - 4

Bu durum yetişkinlikte toksik ilişkiler, sürekli çatışma arayışı ya da kendini hep mağdur hissetme biçiminde kendini gösterebilir. Kimi zaman kişi bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde tekrar tekrar benzer acıları yaşatan ilişkiler kurar. Bu davranış kalıbının arkasında genellikle “acı çekerek bir gün sevileceğim” düşüncesi yatar. Kimi zaman bu acının kutsal bir anlamı olduğu düşünülürken kimi zaman da birey, bu acıyı başkalarına fayda sağlayan sessiz bir kahramanlık olarak görebilir.

Mazoşizm mi depresyon mu? Kurban psikolojisinde olduğunuzu gösteren işaretler - 5

MAZOŞİZMİ TANIMAK

Mazoşistik eğilimleri tedavi etmek çoğu zaman zordur. Çünkü bu durum, kişiye mağduriyet üzerinden bir kimlik ve sosyal çevresinden ilgi kazandırabilir. Bu döngüyü kırmak, genellikle çocuklukta yaşanan eksiklikleri kabul etmekle başlar. Kişi, ebeveynlerinin kusursuz olmadığını benimsemek zorundadır.

Mazoşizm mi depresyon mu? Kurban psikolojisinde olduğunuzu gösteren işaretler - 6

Aynı zamanda kişinin kendisini yalnızca kaderin kurbanı olarak değil, hayatının aktif bir öznesi olarak görmesi gerekir. Bu yaklaşım, geçmişi unutturmaz ancak bireye, seçimlerinin gücünü hatırlatarak, yeniden kontrol duygusu kazandırabilir.

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