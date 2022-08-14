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Meditasyona başlayacaklar için öneriler

Haberler - ntv.com.tr | 14.08.2022 - 16:34

Meditasyon yapmak hem zihni hem de bedeni eğitmenin en etkili yöntemlerinden biridir. Yoğun şehir hayatından vakit bulup saatlerce oturmak meditasyona yeni başlayanlar için çok kolay olmayabilir. Ancak bu adımları takip ederek zihininizi boşaltabilir ve rahatlayabilirsiniz.

Meditasyona başlayacaklar için öneriler - 1

NEFES ALMAK

İlk olarak sabırlı olmayı ve kendinize karşı nazik davranmayı öğrenmelisiniz. Meditasyona başlamanın en kolay yolu, doğru nefes alıp vermeyi öğrenmektir bu nedenle tek başınıza oturun ve yalnızca nefes alıp vermeye odaklanın.

Meditasyona başlayacaklar için öneriler - 2

DÜŞÜNÜN

Meditasyon ‘düşünmemek’ değildir. Zihninizi bir düğme ile kapatıp bir anda tüm düşüncelerinizden kurtulamazsınız. Aksine, meditasyon, düşünceleriniz hakkında farkındalık kazanmanıza ve her birini tek tek değerlendirmenize yardımcı olur.

Meditasyona başlayacaklar için öneriler - 3

DUYGULARINIZI ÖNE ÇIKARIN

Meditasyonun sonunda mutlu hissetmek ne kadar normalse modunuzun düşmesi de bir o kadar normal. Duygularınızı iyi veya kötü diye ayırmak yerine onları olduğu gibi kabullenin.

Meditasyona başlayacaklar için öneriler - 4

İSTİKRARLI OLMAK

Meditasyonu bir hayat şekline getirmek ve bunu disiplinli bir şekilde devam ettirmek büyük önem taşıyor. Her gün yapabileceğiniz birkaç dakikalık meditasyon, tüm gün etkisini gösterebilir

Meditasyona başlayacaklar için öneriler - 5

MEKAN SEÇİMİ

Meditasyon yapacağınız odayı ve mekanı belirlemek sizi daha rahat hissettirecek ve meditasyon moduna daha hızlı girmenizi sağlayacaktır. Seçtiğiniz mekanı yalnızca bu amaç için kullanmaya gayret edin.

                                                                            

MİNİMUM HAREKET

Meditasyon esnasında hereketsiz kalmak bir süre rahatsız edici olabilir ama pozisyonunuzla çok oynamamanızı tavsiye ediyoruz. Eğer ağrı hissederseniz, hareketinizi değiştirebilirsiniz ama pozisyonunuzun dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin.

Meditasyona başlayacaklar için öneriler - 6

AÇIK OLUN

Meditasyon tüm sorunlarınızı bir anda çözmeyecektir. Bu yüzden büyük beklentilere girmeden kendinizi akışa bırakın. Her meditasyona başladığınızda nasıl hissedeceğiniz veya nelerin değişeceği konusuna kafa yormayın.

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