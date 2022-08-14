Meditasyona başlayacaklar için öneriler

MEKAN SEÇİMİ

Meditasyon yapacağınız odayı ve mekanı belirlemek sizi daha rahat hissettirecek ve meditasyon moduna daha hızlı girmenizi sağlayacaktır. Seçtiğiniz mekanı yalnızca bu amaç için kullanmaya gayret edin.

MİNİMUM HAREKET

Meditasyon esnasında hereketsiz kalmak bir süre rahatsız edici olabilir ama pozisyonunuzla çok oynamamanızı tavsiye ediyoruz. Eğer ağrı hissederseniz, hareketinizi değiştirebilirsiniz ama pozisyonunuzun dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin.