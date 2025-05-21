Melankoliden dengeye: Psikolojik dayanıklılık nasıl geliştirilir?

PEKİ YA NE YAPACAĞINI BİLMEYENLER?

Kendine iyi gelen şeyleri hâlâ bilmiyor olabilirsiniz. Bu, çok insani bir durum.

İyileşmenin ilk adımı, kendinize şu izni vermektir:

“Deneyebilirim, yanılabilirim, ama yeniden başlayabilirim.”

Bu kaynaklar kişiden kişiye, yaşam tarzına ve imkanlara göre değişebilir. Önemli olan, bireyin zamanla kendi “iyi gelme tuşlarını” keşfetmesidir. Ve o tuşlara, ihtiyacı olduğu anlarda basabilmesidir.