Melankoliden dengeye: Psikolojik dayanıklılık nasıl geliştirilir?

Hayat inişli çıkışlıdır. Ve ne yazık ki bu inişler çoğu zaman kaçınılmazdır. İş stresi, ekonomik zorluklar, ilişkisel sorunlar, sağlık kaygıları, belirsizlik… Bütün bunlar, bireyin ruh sağlığını zorlayabilir. Ancak asıl mesele bu zorluklardan tamamen kaçmak değil, onlara karşı içsel bir denge geliştirebilmektir. Peki ama nasıl? Hayatın sert yüzü karşısında herkes ruh halini nasıl koruyabilir? Klinik Psikolog ve Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal, yazdı.

Melankoliden dengeye: Psikolojik dayanıklılık nasıl geliştirilir? - 1

TESLİM OLMAK MI, GÜÇLENMEK Mİ?

Olumsuzlukların yoğunlaştığı dönemlerde insan, kendini karamsarlığın ortasında bulabilir. Umutsuzluk, çaresizlik, yaşamdan kopuş hissi zamanla ruhsal bir çöküşe dönüşebilir.
Bu teslimiyet hâli, uzun vadede depresyon başta olmak üzere birçok ruhsal sorunun zeminini hazırlar.

N-LIFE HABERLERİ

Melankoliden dengeye: Psikolojik dayanıklılık nasıl geliştirilir? - 2

DEPRESYONDAKİ ZİHNİN SESSİZ ÇIĞLIĞI

Depresyon; yalnızca “üzgün hissetmek” değil, yaşam enerjisinin derin bir yerden sönmesidir. Aşağıdaki belirtiler, kişinin psikolojik destek araması gerektiğine dair güçlü sinyallerdir:

  • Sürekli yorgunluk, tükenmişlik ve ilgisizlik
    Uyku bozuklukları (çok uyumak ya da hiç uyuyamamak)
  • Zihinsel bulanıklık, unutkanlık
  • Aşırı kilo kaybı ya da kilo artışı
  • Yoğun üzüntü, değersizlik hissi, boşluk duygusu
  • Kendine zarar verme düşünceleri
  • İntihar düşünceleri veya girişimleri
  • Bu ruh hali zamanla bireyi hayattan izole eder ve psikolojik bir çıkmazın içine sürükleyebilir. Ama çıkışsız değildir.
Melankoliden dengeye: Psikolojik dayanıklılık nasıl geliştirilir? - 3

RUH HALİNİ KORUMANIN ANAHTARI: PSİKOLOJİK KAYNAKLAR 

Depresif ruh hâlinden korunmak için birey, kendine içsel ve dışsal destek sistemleri oluşturmalıdır. Bu sistemler, zor anlarda ruh halini regüle edebilecek kaynaklara dönüşür.

Melankoliden dengeye: Psikolojik dayanıklılık nasıl geliştirilir? - 4

İŞTE "RUHSAL DENGE TUŞLARI"

Güvenli ve destekleyici sosyal çevre: Duygusal bağ kurulan insanlar, psikolojik tampon görevi görür.

Doğayla temas: Açık havada zaman geçirmek, sinir sistemini sakinleştirir.

Meditasyon, nefes egzersizi, yoga: Beden-zihin-ruh bütünlüğünü yeniden sağlar.

Hobiler: Kişiyi akışa taşıyan aktiviteler (yemek yapmak, kitap okumak, gezmek)

Öğrenmeye açık olmak: Yeni şeyler öğrenmek, zihinsel esneklik sağlar.

Günlük keyif anları: Sıcak bir kahve, küçük bir yürüyüş, kısa bir müzik molası

Sanatla temas: Yazmak, boyamak, dans etmek, şarkı söylemek

Küçük hedefler belirlemek: Harekete geçmek, ruhsal dengeyi artırır.

Kişisel bakım: Duş almak, kendine özen göstermek, aynada yüzüne bakmak bile bir iyileşme pratiğidir.


Melankoliden dengeye: Psikolojik dayanıklılık nasıl geliştirilir? - 5

PEKİ YA NE YAPACAĞINI BİLMEYENLER?

Kendine iyi gelen şeyleri hâlâ bilmiyor olabilirsiniz. Bu, çok insani bir durum.
İyileşmenin ilk adımı, kendinize şu izni vermektir:

“Deneyebilirim, yanılabilirim, ama yeniden başlayabilirim.”

Bu kaynaklar kişiden kişiye, yaşam tarzına ve imkanlara göre değişebilir. Önemli olan, bireyin zamanla kendi “iyi gelme tuşlarını” keşfetmesidir. Ve o tuşlara, ihtiyacı olduğu anlarda basabilmesidir.

Melankoliden dengeye: Psikolojik dayanıklılık nasıl geliştirilir? - 6

Son Söz: Ruh Halini Korumak Bir Lüks Değil, Haktır

Zihinsel ve duygusal sağlığımız; beden sağlığımız kadar önemlidir.

Hayat zordur, ama biz de çaresiz değiliz.

Kendimize iyi bakmak, duygularımızı önemsemek ve destek istemek…

Bunlar, güçlü görünmek değil, gerçekten güçlü kalabilmenin yollarıdır.

DAHA FAZLA GÖSTER