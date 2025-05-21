Melankoliden dengeye: Psikolojik dayanıklılık nasıl geliştirilir?
Hayat inişli çıkışlıdır. Ve ne yazık ki bu inişler çoğu zaman kaçınılmazdır. İş stresi, ekonomik zorluklar, ilişkisel sorunlar, sağlık kaygıları, belirsizlik… Bütün bunlar, bireyin ruh sağlığını zorlayabilir. Ancak asıl mesele bu zorluklardan tamamen kaçmak değil, onlara karşı içsel bir denge geliştirebilmektir. Peki ama nasıl? Hayatın sert yüzü karşısında herkes ruh halini nasıl koruyabilir? Klinik Psikolog ve Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal, yazdı.
TESLİM OLMAK MI, GÜÇLENMEK Mİ?
Olumsuzlukların yoğunlaştığı dönemlerde insan, kendini karamsarlığın ortasında bulabilir. Umutsuzluk, çaresizlik, yaşamdan kopuş hissi zamanla ruhsal bir çöküşe dönüşebilir.
Bu teslimiyet hâli, uzun vadede depresyon başta olmak üzere birçok ruhsal sorunun zeminini hazırlar.