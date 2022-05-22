Melis Birkan ve Aras Aydın evlendi

Haberler | 22.05.2022 - 09:57 - Son Güncelleme : 22.05.2022 - 10:11
İki yıldır birlikte olan oyuncu Melis Birkan (39) ve meslektaşı Aras Aydın (32) evlendi.
Çift, aileleri ve arkadaşları arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle hayatını birleştirdi.
İkiliyi, bu mutlu günlerinde dostları da yalnız bırakmadı.
Çiftin düğününe katılan ünlü isimler arasında, yakın arkadaşları Engin Akyürek, Nilperi Şahinkaya, Özge Özder ve Leyla Tanlar gibi isimler vardı.
İkiliyi en mutlu günlerinde yalnız bırakmayan dostları düğünden keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmediler.
Öte yandan Birkan ve Aydın çiftinin, düğünde Ankara havası oynadığı anlar, sosyal medyada paylaşılarak birçok kişinin ilgisini çekti.
Çiftin dansı ve keyifli halleri sosyal medyada çok konuşuldu.
İşte ünlü çiftin çok konuşulan düğün dansınyan yansıyan kareler...