Melis Birkan ve Aras Aydın evlendi

Haberler | 22.05.2022 - 09:57 - Son Güncelleme : 22.05.2022 - 10:11

Oyuncu Melis Birkan ve meslektaşı Aras Aydın sade bir törenle dünya evine girdi. Çiftin, düğün dansı ve keyifli halleri dikkat çekti.

Melis Birkan ve Aras Aydın evlendi - 1

İki yıldır birlikte olan oyuncu Melis Birkan (39) ve meslektaşı Aras Aydın (32) evlendi.

Melis Birkan ve Aras Aydın evlendi - 2

Çift, aileleri ve arkadaşları arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle hayatını birleştirdi.

İkiliyi, bu mutlu günlerinde dostları da yalnız bırakmadı.

Melis Birkan ve Aras Aydın evlendi - 3

Çiftin düğününe katılan ünlü isimler arasında, yakın arkadaşları Engin Akyürek, Nilperi Şahinkaya, Özge Özder ve Leyla Tanlar gibi isimler vardı.

Melis Birkan ve Aras Aydın evlendi - 4

İkiliyi en mutlu günlerinde yalnız bırakmayan dostları düğünden keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmediler.

Melis Birkan ve Aras Aydın evlendi - 5

DANSLARI OLAY OLDU

Öte yandan Birkan ve Aydın çiftinin, düğünde Ankara havası oynadığı anlar, sosyal medyada paylaşılarak birçok kişinin ilgisini çekti.

Çiftin dansı ve keyifli halleri sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte ünlü çiftin çok konuşulan düğün dansınyan yansıyan kareler...

Melis Birkan ve Aras Aydın evlendi - 6
Melis Birkan ve Aras Aydın evlendi - 7
Melis Birkan ve Aras Aydın evlendi - 8
Melis Birkan ve Aras Aydın evlendi - 9

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER