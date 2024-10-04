Menopoza girdiğini sanıyordu ama gerçek çok başka çıktı! Doktora gidince dünyası başına yıkıldı

İngiltere'de yaşayan 48 yaşındaki Jo Shaw Pyke isimli kadın, genital bölgesindeki kaşıntı ve yanma hissine daha fazla dayanamayarak doktora gitti. Kendisine menopoz teşhisi koyulan Pyke, korkunç gerçeği tam 18 ay sonra öğrendi.

Menopoza girdiğini sanıyordu ama gerçek çok başka çıktı! Doktora gidince dünyası başına yıkıldı - 1

2022 yılında gittiği hastaneden menopoz teşhisi konularak ayrılan ve aylar boyunca 6 ayrı antibiyotik kullanan 48 yaşındaki kadının vulva kanseri olduğu ortaya çıktı. Yanlış teşhis nedeniyle mağdur olan Jo Shaw Pyke, korkunç gerçekle 18 ay sonra yüzleşti.

Pyke'e kanser tanısı koyan doktor, talihsiz kadının vajinasında neredeyse tenis topu büyüklüğünde bir yumru fark etti. Tümör, Pyke'in lenf düğümlerine kadar yayılmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Menopoza girdiğini sanıyordu ama gerçek çok başka çıktı! Doktora gidince dünyası başına yıkıldı - 2

Geçtiğimiz Haziran ayında ameliyata giren Shaw Pyke, bu illetten kurtulduğunu sanarken yeniden kansere yakalandı. Şimdilerde immünoterapi tedavisi gören Pyke'in sağlık giderlerinin karşılanması için arkadaşları tarafından yardım kampanyaları düzenleniyor.

Menopoza girdiğini sanıyordu ama gerçek çok başka çıktı! Doktora gidince dünyası başına yıkıldı - 3

Vulva kanseri, kadınların vulva denilen dış genital bölgesinde, daha çok iç dudaklar, dış dudaklar ve vajina ile anüs arasındaki deride meydana gelen bir kanserdir. Kanser türleri arasında çok yaygın olarak görülmeyen vulva kanseri, genellikle HPV virüsü sonucu meydana gelir.

En yaygın vulva kanseri belirtileri arasında genital bölgede kaşıntıya neden olan ağrı ve şişlik yer alır. Vulva kanseri, diğer kanser türlerinde de olduğu gibi erken teşhis edildiğinde tedavi edilebiliyor.

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