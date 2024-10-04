Menopoza girdiğini sanıyordu ama gerçek çok başka çıktı! Doktora gidince dünyası başına yıkıldı
İngiltere'de yaşayan 48 yaşındaki Jo Shaw Pyke isimli kadın, genital bölgesindeki kaşıntı ve yanma hissine daha fazla dayanamayarak doktora gitti. Kendisine menopoz teşhisi koyulan Pyke, korkunç gerçeği tam 18 ay sonra öğrendi.
2022 yılında gittiği hastaneden menopoz teşhisi konularak ayrılan ve aylar boyunca 6 ayrı antibiyotik kullanan 48 yaşındaki kadının vulva kanseri olduğu ortaya çıktı. Yanlış teşhis nedeniyle mağdur olan Jo Shaw Pyke, korkunç gerçekle 18 ay sonra yüzleşti.
Pyke'e kanser tanısı koyan doktor, talihsiz kadının vajinasında neredeyse tenis topu büyüklüğünde bir yumru fark etti. Tümör, Pyke'in lenf düğümlerine kadar yayılmıştı.