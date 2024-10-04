Menopoza girdiğini sanıyordu ama gerçek çok başka çıktı! Doktora gidince dünyası başına yıkıldı

Vulva kanseri, kadınların vulva denilen dış genital bölgesinde, daha çok iç dudaklar, dış dudaklar ve vajina ile anüs arasındaki deride meydana gelen bir kanserdir. Kanser türleri arasında çok yaygın olarak görülmeyen vulva kanseri, genellikle HPV virüsü sonucu meydana gelir.

En yaygın vulva kanseri belirtileri arasında genital bölgede kaşıntıya neden olan ağrı ve şişlik yer alır. Vulva kanseri, diğer kanser türlerinde de olduğu gibi erken teşhis edildiğinde tedavi edilebiliyor.