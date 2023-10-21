Mevsim geçişlerinde hastalıktan korunmak için 5 öneri
Mevsim geçişleriyle birlikte hastalıklar artabilir. Bu nedenle bu zamanlarda daha dikkatli olmak gerekir. İşte mevsim geçişlerinde hasta olmamak için yapmanız gerekenler...
SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENMEK
Özellikle mevsim geçişlerinde beslenme şeklinize dikkat etmeniz gerekir. Tam tahılları, karbonhidratı, proteini ve yağı dengeli bir şekilde tüketmek; taze mevsim sebze ve meyvelerini beslenme programımıza dahil etmek bağışıklık sistemi sağlığı açısından önemlidir.