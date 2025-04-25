Meyve çekirdeklerini yemek doğru mu? Sandığınız gibi güvenli olmayabilir
Sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alan meyveler, vücuda sayısız fayda sağlıyor. Ancak uzmanlar, bazı meyvelerin çekirdeklerinin sanıldığı kadar zararsız olmadığını ve aşırı tüketimin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.
Elma, kiraz, şeftali, kayısı, erik ve armut gibi çekirdekli meyvelerin çekirdekleri, vücutta toksik etki gösterebilen "amigdalin" adlı bir bileşiği içeriyor. Bu madde, sindirim sırasında siyanüre dönüşerek zehirlenmelere yol açabiliyor. Özellikle toz haline getirilmiş ya da çiğnenmiş çekirdeklerin tüketilmesi risk teşkil ediyor.