Meyve çekirdeklerini yemek doğru mu? Sandığınız gibi güvenli olmayabilir

HER ÇEKİRDEK ZARARLI DEĞİL

Buna karşın, tüm tohumlar zararlı değil. Kabak çekirdeği, karpuz çekirdeği, chia ve keten tohumu gibi bazı bitkisel tohumlar, omega-3 yağ asitleri, lif ve antioksidan açısından oldukça zengin. Bu tohumlar, kalp sağlığını desteklemenin yanı sıra sindirime katkı sağlıyor ve genel refahı artırıyor.





