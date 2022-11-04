Milli atlet Van tepelerinde olimpiyat hazırlığında

"BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK İSTİYORUM"

Edibe Yağız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenleri sayesinde 2020 yılında sporla tanıştığını, günlük programını aksatmadan çalıştığını söyledi. Ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yağız, şunları söyledi:

"İki yıl içinde Türkiye'de birçok derece elde ettim. Avrupa şampiyonalarında bronz ve gümüş madalya kazandım. Başarımı hocalarıma borçluyum. Her sporcunun hayali olan 2024 Olimpiyatları'nda kürsüye çıkmayı, ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeyi, bayrağımızı dalgalandırmayı istiyorum. Antrenmanlarım hocalarımın gözetiminde çok iyi devam ediyor. Uzun mesafeye koşuyorum. Keyif alarak antrenmanlara katılıyorum."