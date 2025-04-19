Mini yürüyüşlerin sihri: 2 dakika yürüyünce ne olur?

Doyurucu bir öğünden sonra oturmak doğal bir refleks gibi geliyor. Ancak pek de eğlenceli olmayan gerçek şu: Yemek yedikten hemen sonra kan şekeri seviyeleriniz yükselir, özellikle de öğününüz karbonhidrat açısından zenginse. Bu yükselme insülinin devreye girmesini ve şekeri hücrelerinize taşımasını gerektirir.

Şimdi, eğer yemekten sonra sadece etrafta dolanıyorsanız, kaslarınız pek yardımcı olmuyor. Hareketsizler, bu da vücudunuzun kan şekeri seviyelerini düşürmesinin daha uzun sürdüğü anlamına geliyor.

Zamanla, bu sürekli yükselme-çökme döngüsü insülin direncine yol açabilir. Bu, tip 2 diyabet için doğrudan bir bilettir. Buna, kullanılmayan ve genellikle karnınızın etrafında, yani kalp hastalığı için tehlike bölgesinde yağ olarak depolanan ekstra kalorileri ekleyin.