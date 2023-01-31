Minik Mert, altında bezi, paspas sopasından halteriyle büyüklerin motivasyon kaynağı

Küçük yaşta bir çocuğun annesiyle iş yerine gidip gelmesinin zorluklarının altını çizen Bilgin, "Çocuklarım da bana ve haltere uyum sağladı. Buradaki abla ve ağabeylerine uyum sağladılar. Hatta benim Mert'i gördüklerinde büyükleri imreniyor, 'o kaldırıyorsa biz nasıl kaldıramayız' diye. Yani 2 yaşında olmasına rağmen büyüklerine örnek oluyor" dedi.

"Umarım benim de çocuklarım hem babası, hem annesi, hem de ismini dünyaya duyurmuş Naim Süleymanoğlu gibi büyük bir sporcu olur, iyi yerlere gelirler" diyen Bilgin, "Zeynep ve Mert zaten bizim öğretmememize rağmen kendileri uyguladılar teknikleri, gördüklerini. Mesela ben hiçbir zaman onlara 'şöyle yap, böyle yap' demedim. Zaten Mert'e neyi öğretebiliriz ki şu anda? Kendi gördüğünce yapıyor çocuk. Kendim de halter branşını yaptığım için mesela kendi çocuklarıma baktığım zaman eğer disiplinli bir şekilde ve spor hayatlarını devam ettirirlerse neden bir Naim Süleymanoğlu, bir Halil Mutlu, Nurcan Taylan, bir Erol Bilgin, bir Ümmühan Uçar Bilgin olmasınlar diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.