Minimal tasarıma sahip 'tiny house'lar yaşam tarzına dönüşüyor

Daha yaşanabilir bir dünya yaratma kaygısı, sürdürülebilirliğe dair farkındalığın artmasını sağladı. Farklı sektörlerde kendini hissettiren sürdürülebilirlik, mimaride de tiny house olarak adlandırılan küçük ev konseptini öne çıkardı.
Özellikle milenyum jenerasyonu tarafından tercih edilen tiny house'lar, kısa sürede inşa edilmesi ve uygun maliyetle sunulması nedeniyle, tüm kuşakların radarına girdi. 2022 iç mimari trendlerini açıklayan Mei Creative, pandemide insanların evlerde değişiklik yapma hayali kurduklarına dikkat çekerek bu dönemin ardından daha minimal bir yaşam tarzına geçtiklerini aktarıyor.
Absoluter Reports'un paylaştığı verilere göre, 2028’de tiny house pazarının 25,1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Araştırma, alternatif konut modeli olarak öne çıkan tiny houseların gelişmiş ülkelerde yüksek talep gördüğüne işaret ederken, Türkiye’nin de yer aldığı gelişmekte olan ülkelerde ise henüz benimsenmediğini gösteriyor. Bunun nedenlerinin başında ise bu ülkelerdeki insanların tiny house'larla ilgili sınırlı bilgiye sahip olmaları bulunurken, sıralamayı geleneksel ev model ve tasarımlarına duyulan bağlılık takip ediyor.
Küçük boyutlu yaşam alanlarının giderek daha fazla yaygınlaşacağını söyleyen Mei Creative Kurucusu Mehir Çelik Özcan “Mimari geleneklerine bağlı bir toplum yapısına sahibiz. Geniş metrekarelerde yaşamayı seviyoruz. Oysa dünya nüfusu ve kentleşme hızla artıyor. Bu da daha küçük metrekarelerde daha fonksiyonel çözümler geliştirmeyi zorunlu kılıyor" dedi.
Küçük mekanlarda doğru tasarımlarla çok amaçlı alanlara sahip olmak mümkün. Çok odalı, birkaç banyolu büyük yapıların artık eskide kaldı. Doğru tasarım modelini seçerek bu mekanlarda geniş ve ferah alanlar yaratılabiliyor.
Yaşam alanlarının verimli şekilde kullanılması için büyük dolap, masa, yatak gibi eşyalar yerine, geliştirilmiş ve iç mimari sistemleriyle donatılmış küçük mobilyalar tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor.