Minimal tasarıma sahip 'tiny house'lar yaşam tarzına dönüşüyor

TÜRKİYE'DE HENÜZ BENİMSENMEDİ

Absoluter Reports'un paylaştığı verilere göre, 2028’de tiny house pazarının 25,1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Araştırma, alternatif konut modeli olarak öne çıkan tiny houseların gelişmiş ülkelerde yüksek talep gördüğüne işaret ederken, Türkiye’nin de yer aldığı gelişmekte olan ülkelerde ise henüz benimsenmediğini gösteriyor. Bunun nedenlerinin başında ise bu ülkelerdeki insanların tiny house'larla ilgili sınırlı bilgiye sahip olmaları bulunurken, sıralamayı geleneksel ev model ve tasarımlarına duyulan bağlılık takip ediyor.