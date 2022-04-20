Minimalist dekorasyon önerileri

SADE DOKU VE STİLLER

Minimalist bir evin tekdüzelikten çıkartılması için doku en etkili yöntemlerden. Mobilya, aksesuarlarda ya da duvar kaplamasında doku kullanarak, mekana sıcaklık ve derinlik katabilirsiniz. Öte yandan lambalar, kilimler, örtüler, yastıklar, deri halılar ve kadife kumaş kullanarak, mekanın sıcaklığını artırabilirsiniz.

Yastıkları, lambaları ve resimleri, çiftler halinde ya da asimetrik olarak bir tarafa yerleştirerek odanızda iyi düzenlenmiş ve etkili bir minimalist ev dekorasyonu oluşturursunuz.