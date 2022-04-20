Minimalist dekorasyon önerileri

Haberler - ntv.com.tr | 20.04.2022 - 09:02
Minimalist dekorasyon, sadeliğin ön planda olduğu, gereksiz eşyaların olmadığı, sadece fonksiyonel olanları bıraktığınız ve ferahlık veren bir estetik anlayışını simgeler.
Minimalizm, eşyayı değil deneyimi öne çıkaran bir yaşam tarzıdır, farkındalığı ve sürdürülebilirliği savunur.
Peki evinizde sadeleşmeye giderek, minimalist bir dekorasyon nasıl yaratabilirsiniz?
İşte yanıtları...
Minimalist dekorasyonda sade ve temiz bir görünüm hedeflendiği için, renk seçimleri oldukça sade olmalı ve göz yormamalıdır. Genelde ışığı yansıtan nötr renk tonları kullanılır. Siyah, beyaz, yumuşak gri tonları, bej rengi ve kahve renklerini tercih edebilirsiniz.
Minimalist bir evin tekdüzelikten çıkartılması için doku en etkili yöntemlerden. Mobilya, aksesuarlarda ya da duvar kaplamasında doku kullanarak, mekana sıcaklık ve derinlik katabilirsiniz. Öte yandan lambalar, kilimler, örtüler, yastıklar, deri halılar ve kadife kumaş kullanarak, mekanın sıcaklığını artırabilirsiniz.
Yastıkları, lambaları ve resimleri, çiftler halinde ya da asimetrik olarak bir tarafa yerleştirerek odanızda iyi düzenlenmiş ve etkili bir minimalist ev dekorasyonu oluşturursunuz.
Minimalist evlerde, genellikle doğal ışığın odaya yayılması öne çıkar, bu da geniş pencerelerin mekana hakim olmasından kaynaklanır. Bu da ortama ferahlık katar.
Çok parlak ışıklardan da uzak durmalısınız.
Doğru zemin aydınlatmaları, asma lambalar, spotlar, şerit LED ışıklar ve gizli aydınlatmalar, hem dekoratif bir görünüm hem de ışık yayarak mekanın aydınlatılmasını sağlar.
Mobilya seçimi en önemli etkenlerden. Sade, doğal malzemeler ya da geometrik çizgiler tercih edebilirsiniz. Örneğin orta sehpanızın gereksiz yere büyük olup olmadığına dikkat edin. Odada ferah bir alan yaratılması önemlidir.
Odalarda ayrı tarzları uygulamayın. Bir seçim yapın ve onu her detaya yansıtın. Örneğin köşeli mobilyalarınız varsa, TV üniteniz de, konsolunuz da aynı olsun. Bütüncül bir bakış açısıyla evinizi toplamda sade bir şıklığa kavuşturun.