Misafir ağırlamanın incelikleri

KARŞILAMA

Yemek ve sunumdan önce misafirlerinizi nasıl karşıladığınıza odaklanalım. Güler yüzlü ve samimi bir karşılama misafirlerinizi rahat hissettirecektir. Sevdikleriniz, evinize adım attıkları ilk adımdan itibaren huzur ve sıcak bir atmosfere girdiklerini bilecekler.





PORSİYONLARI ABARTMAYIN

Misafirlerinizin tabaklarını tıka basa doldurarak daha iyi bir ev sahibi olacağınız fikrine kapılmayın. Misafirleriniz sizi memnun etmek için tabağını bitirecektir ama ısrarlarınız bir noktada rahatsız edici olacaktır.