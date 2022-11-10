Misafir ağırlamanın incelikleri

Yemek ve sunumdan önce misafirlerinizi nasıl karşıladığınıza odaklanalım. Güler yüzlü ve samimi bir karşılama misafirlerinizi rahat hissettirecektir. Sevdikleriniz, evinize adım attıkları ilk adımdan itibaren huzur ve sıcak bir atmosfere girdiklerini bilecekler.
Misafirlerinizin tabaklarını tıka basa doldurarak daha iyi bir ev sahibi olacağınız fikrine kapılmayın. Misafirleriniz sizi memnun etmek için tabağını bitirecektir ama ısrarlarınız bir noktada rahatsız edici olacaktır.
Misafirinizin küçük çocuğu içecek dolu bir bardağı devirebilir veya misafiriniz size yardım ederken tabağı yere düşürüp kırabilir. İçten içe takımınız bozuldu diye üzülebilirsiniz ama bunun yüzünüze yansımasına izin vermeyin. Gecenin başrolünde siz varsınız. Herkesin enerjisini sizin tavırlarınız belirliyor.
Misafirlerinizle sohbet ederken arka planda yalnızca müzik çalabilir. Unutmayın, herkes kendi evinde televizyon izleyebilir.
Yemeğin tonuna göre sade veya gösterişli bir yemek takımı seçebilirsiniz. Yalın tasarıma sahip bir yemek takımı kullandığınızda özenmemiş gibi görünmeniz mümkün. Mum veya canlı çiçeklerle masayı renklendirebilirsiniz.
Samimi bir arkadaş grubunu ağırladığınız bir gecede, aşırı gösterişli bir yemek takımı kullanmaktan kaçının. İhtişamlı bir sofrayı daha resmi davetler için tercih edin.
Akşam yemeklerinde genelde masa örtüsü tercih edenlerdenseniz bu sefer bir farklılık yapın. Tüm masayı kapatan örtüler yerine Amerikan servislerle daha modern bir sofra hazırlayabilirsiniz.
Çok çeşit sunmanız, iyi bir sofra hazırladığınız anlamına gelmez. Klasik bir menü hazırlayın ama masada sabit kalan yiyecekler olmasına özen gösterin, böylece tabaklar devamlı yenilense de masanız hep zengin ve dolu görünecektir.
Bir evin hoş kokması, ev sahibi hakkında çok şey söyler. Yemek kokusunu gidermek için evinizi havalandırın ardından ferah bir oda spreyi sıkın.
Mükemmel bir sunum yapmış ve lezzetli yemekler hazırlamış olabilirsiniz ama misafirlerinize hizmet etmek tek göreviniz değil. Sohbetlere dahil olmaya çalışın, yorum yapın ve anda kalın. Sosyal medyada gezinmek veya iş telefonlarına dalmak hoş bir davranış değildir.
Sevdiklerinizle harika bir gece geçirdiniz, yediniz içtiniz, eğlendiniz... Kapanışı da en az bu kadar iyi yaparsanız misafirleriniz evden ayrılırken bir daha gelmek için can atacaktır. Onları küçük hediyelerle uğurlayabilirsiniz. Beğendikleri bir yemekten onlara saklama kabında ikram edebilirsiniz.