Mükemmel sağlık için günlük 12 vazgeçilmez alışkanlık
Mükemmel sağlık, hızlı çözümler veya aşırı önlemlerle ilgili değildir. Uzun vadede fark yaratan küçük, günlük alışkanlıklarla ilgilidir. Beden ve zihin tutarlılıkla gelişir ve belirli rutinlerden asla ödün verilmemelidir. Bu 12 alışkanlık, hayatın herhangi bir aşamasında daha sağlıklı, daha mutlu ve daha uzun bir yaşamın temelidir.
GÜNDE 10 BİN ADIM ATIN
Hareket hayattır. Yürümek, genel sağlığı iyileştirmenin en basit ama en etkili yollarından biridir. Kalp fonksiyonunu destekler, kiloyu kontrol altında tutar ve hatta zihinsel berraklığı artırır.