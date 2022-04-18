Mutlaka okunması gereken 10 kişisel gelişim kitabı

Haberler - ntv.com.tr | 18.04.2022 - 16:02 - Son Güncelleme : 18.04.2022 - 16:25

İç huzura çıkan yolda denemediğiniz hiçbir yol kalmadıysa pratik ve etkili yöntemler sunan kişisel gelişim kitapları, tüm sorularınızı cevaplandırabilir. Mutlaka okumanız gereken 10 kişisel gelişim kitabı, benliğinizi arayışınızda size rehber oluyor.

Mutlaka okunması gereken 10 kişisel gelişim kitabı - 1

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? – İlber Ortaylı

Modern dünyada nitelikli yaşamaya dair tavsiyelerde bulunan Ortaylı, bireyin kendisini rahat hissettiği alandan çıkmasını ve farklı pencerelerden hayata bakmasını öneriyor. Ortaylı, “Bir insanın bittiği an, miskinliğe esir olduğu andır. İnsan, konforundan vazgeçmeyi göze almalıdır. Kendi dünyasını yerinden kendisi oynatmalıdır” diyor.

Mutlaka okunması gereken 10 kişisel gelişim kitabı - 2

Ferrari’sini Satan Bilge – Robin Sharma

Ünlü Avukat Julian Mantle’nin hayat hikayesini konu alan kitap, yayınlandığı dönemde büyük bir başarı yakaladı. Hayatta asıl nelerin önemli olduğuna ve iyi bir yaşam sürmenize nelerin yardım edebileceğine dair unutulmaz bilgiler paylaşan eser, iç huzura ulaşmanıza yardımcı olacak.

Mutlaka okunması gereken 10 kişisel gelişim kitabı - 3

Duygusal Zeka - Daniel Goleman

Psikolog Dr. Goleman’ın zeka kavramına dair görüşlerini sunan kitap, zekayı ölçen IQ ölçeklerinin kişinin başarısını ölçmede yetersiz olduğunu savunuyor. Yazar, olgunluk anlamına gelen duygusal zeka (Emotional Quotient) kavramını açıklıyor.

Mutlaka okunması gereken 10 kişisel gelişim kitabı - 4

İkigai – Hector Garcia ve Francesc Miralles

Mutluluğa çıkan yolda size rehber olan Ikigai, Japonların uzun ve huzurlu yaşamının asıl sırrı. Her güne yeni bir amaçla uyanmak için bu ilham verici kitap size rehberlik edebilir. Yaşamda mutluluğu bulma fikriyle ortaya çıkan Ikigai felsefesi, güne devam etme gücü olarak da tanımlanıyor.

Mutlaka okunması gereken 10 kişisel gelişim kitabı - 5

Evrenden Torpilim Var – Aykut Oğut

Tüm önyargılara karşı durup mutlu bir yaşam sürdürmeyi isteyenler için harika bir yol gösterici olan kitap, evren ile iletişim içinde olmanın önemine vurguda bulunuyor. Ego’ya yenilmeden pozitif kalabilmek ve evrene doğru mesajlar gönderebilmek üzerine tavsiyelere açıksanız bu kitap size göre olabilir.

Mutlaka okunması gereken 10 kişisel gelişim kitabı - 6

Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır - Ahmet Şerif İzgören

Hayatın her alanında başarılı ve mutlu olabilmek isteyenlere yol gösteren İzgören, her yeni günde kendine yeni şeyler katmanın önemini vurguluyor. Kitapta alışkanlıklar, sevgi, iş, benlik, olumlu düşünce ve kim olduğunuza dair tavsiyeler bulmak mümkün.

Mutlaka okunması gereken 10 kişisel gelişim kitabı - 7

İnsan Olma Yolculuğu- Osho 

“Sıradan Yaşamda Gerçek Mutluluğu Bulmak Mümkün mü?” mottosuyla bireyi içsel dönüşüme hazırlayan Osho, varoluş kalitemizle ilgili konulara odaklanıyor. İnsan olma yolculuğumuz ve yaşadığımız çelişkiler üzerine ilham verici bir eser olabilir.

Mutlaka okunması gereken 10 kişisel gelişim kitabı - 8

Beynine Format At – M. Barış Muslu

Hayatı zorlaştıran alışkanlıkları ve inançları yenebileceğinize dair sizi teşvik eden kitap, bilimsel ve sistematik yöntemler sunuyor. Hayatta kalma çabasına giren bireyin, onu mutsuz eden bariyerleri aşmasını öneren eser, beyne format atmayı öneriyor.

Mutlaka okunması gereken 10 kişisel gelişim kitabı - 9

59 Saniye: Azıcık Düşünün, Çok Şeyi Değiştirin -  Richard Wiseman

Psikoloji profesörü Richard Wiseman, bildiğimiz anlamdaki kişisel gelişim önerilerine meydan okuyan bir anlatı sunuyor. Sıradan kişisel gelişim formülleri yerine ruhsal durumu, belleği ve ilişkileri yeni gelişim formülünün temeline koyuyor. Günlük hayatta uygulanabilecek tavsiyeleri ise gelişim adımlarını kolaylaştırıyor.

Mutlaka okunması gereken 10 kişisel gelişim kitabı - 10

Alışkanlıkların Gücü – Charles Duhigg

Alışkanlıkların varlığını sorgulatan bu eser, alışagelmiş kalıpların nasıl değiştirilebileceğine dair yeni bir bakış açısı sunuyor. İnsanoğlunun doğasına yönelik çıkarımlarda bulunan yazar hem özel hem de iş hayatındaki alışkanlıkları değiştirmenin önemini vurguluyor.

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