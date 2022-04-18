Mutlaka okunması gereken 10 kişisel gelişim kitabı

Haberler - ntv.com.tr | 18.04.2022 - 16:02 - Son Güncelleme : 18.04.2022 - 16:25
Modern dünyada nitelikli yaşamaya dair tavsiyelerde bulunan Ortaylı, bireyin kendisini rahat hissettiği alandan çıkmasını ve farklı pencerelerden hayata bakmasını öneriyor. Ortaylı, “Bir insanın bittiği an, miskinliğe esir olduğu andır. İnsan, konforundan vazgeçmeyi göze almalıdır. Kendi dünyasını yerinden kendisi oynatmalıdır” diyor.
Ünlü Avukat Julian Mantle’nin hayat hikayesini konu alan kitap, yayınlandığı dönemde büyük bir başarı yakaladı. Hayatta asıl nelerin önemli olduğuna ve iyi bir yaşam sürmenize nelerin yardım edebileceğine dair unutulmaz bilgiler paylaşan eser, iç huzura ulaşmanıza yardımcı olacak.
Psikolog Dr. Goleman’ın zeka kavramına dair görüşlerini sunan kitap, zekayı ölçen IQ ölçeklerinin kişinin başarısını ölçmede yetersiz olduğunu savunuyor. Yazar, olgunluk anlamına gelen duygusal zeka (Emotional Quotient) kavramını açıklıyor.
Mutluluğa çıkan yolda size rehber olan Ikigai, Japonların uzun ve huzurlu yaşamının asıl sırrı. Her güne yeni bir amaçla uyanmak için bu ilham verici kitap size rehberlik edebilir. Yaşamda mutluluğu bulma fikriyle ortaya çıkan Ikigai felsefesi, güne devam etme gücü olarak da tanımlanıyor.
Tüm önyargılara karşı durup mutlu bir yaşam sürdürmeyi isteyenler için harika bir yol gösterici olan kitap, evren ile iletişim içinde olmanın önemine vurguda bulunuyor. Ego’ya yenilmeden pozitif kalabilmek ve evrene doğru mesajlar gönderebilmek üzerine tavsiyelere açıksanız bu kitap size göre olabilir.
Hayatın her alanında başarılı ve mutlu olabilmek isteyenlere yol gösteren İzgören, her yeni günde kendine yeni şeyler katmanın önemini vurguluyor. Kitapta alışkanlıklar, sevgi, iş, benlik, olumlu düşünce ve kim olduğunuza dair tavsiyeler bulmak mümkün.
“Sıradan Yaşamda Gerçek Mutluluğu Bulmak Mümkün mü?” mottosuyla bireyi içsel dönüşüme hazırlayan Osho, varoluş kalitemizle ilgili konulara odaklanıyor. İnsan olma yolculuğumuz ve yaşadığımız çelişkiler üzerine ilham verici bir eser olabilir.
Hayatı zorlaştıran alışkanlıkları ve inançları yenebileceğinize dair sizi teşvik eden kitap, bilimsel ve sistematik yöntemler sunuyor. Hayatta kalma çabasına giren bireyin, onu mutsuz eden bariyerleri aşmasını öneren eser, beyne format atmayı öneriyor.
Psikoloji profesörü Richard Wiseman, bildiğimiz anlamdaki kişisel gelişim önerilerine meydan okuyan bir anlatı sunuyor. Sıradan kişisel gelişim formülleri yerine ruhsal durumu, belleği ve ilişkileri yeni gelişim formülünün temeline koyuyor. Günlük hayatta uygulanabilecek tavsiyeleri ise gelişim adımlarını kolaylaştırıyor.
Alışkanlıkların varlığını sorgulatan bu eser, alışagelmiş kalıpların nasıl değiştirilebileceğine dair yeni bir bakış açısı sunuyor. İnsanoğlunun doğasına yönelik çıkarımlarda bulunan yazar hem özel hem de iş hayatındaki alışkanlıkları değiştirmenin önemini vurguluyor.