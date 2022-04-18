Mutlaka okunması gereken 10 kişisel gelişim kitabı

Evrenden Torpilim Var – Aykut Oğut

Tüm önyargılara karşı durup mutlu bir yaşam sürdürmeyi isteyenler için harika bir yol gösterici olan kitap, evren ile iletişim içinde olmanın önemine vurguda bulunuyor. Ego’ya yenilmeden pozitif kalabilmek ve evrene doğru mesajlar gönderebilmek üzerine tavsiyelere açıksanız bu kitap size göre olabilir.