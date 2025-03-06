Mutsuz musunuz? Mutsuz olmanıza neden olan 7 alışkanlık

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Karşılaştırma, neşenin hırsızıdır! Sosyal medyanın genellikle hayata dair gerçekçi olmayan bir görüş sunduğu gerçeğinin çok farkındayız ancak yine de tuzağa düşüyoruz, eğer siz de 'ilgili olma' döngüsüne takılıp beğenilere, yorumlara ve paylaşımlara göre alakanızı ölçüyorsanız, geriye yetersizlik hissinden başka bir şey kalmayacak ve ardından kamyon dolusu mutsuzluk gelecek.

İnsanların genellikle çevrimiçi hikayelerin yalnızca olumlu taraflarını paylaştıklarını unutmayın. Bunu önlemek için sosyal medya kullanımınızı sınırlayın ve bunun yerine kendi yolculuğunuza ve başarılarınıza odaklanın. Sosyal medyadan düzenli olarak detoks molaları verin ve gerçek hayatta size neşe ve tatmin getiren aktivitelere katılın.



GERÇEKTEN MUTLU OLDUĞUNUZ ŞEYLERİ YAPMAMAK



Eksik olan şeylere çok fazla odaklanmak, mutluluğu engelleyen bir kıtlık zihniyeti yaratabilir. Mutluluğunuzu en önemli önceliğiniz tutun. Dans etmek sizi mutlu ediyorsa bir dans dersine katılın veya dans öğretmeye başlayın, şarkı söylemek sizi mutlu ediyorsa yarışmalara katılın.

Gerçekten zevk aldığınız şeyleri yapmanın önüne yargılanma korkusunun geçmesine asla izin vermeyin.

Bunun dışında, hayatınızda eksik olan şeylere odaklanmak yerine, halihazırda sahip olduğunuz şeylere odaklanın ve bunun için minnettar olun. Her hafta sizi gerçekten mutlu eden aktivitelere zaman ayırın, ister okumak, ister resim yapmak veya arkadaşlarınızla vakit geçirmek olsun.





