Mutsuz musunuz? Mutsuz olmanıza neden olan 7 alışkanlık

Mutsuz hissetmek kendi alışkanlıklarınızla bağlantılı olabilir. Hareketsizlik, aşırı harcama, olumsuz düşünme, sosyal medya karşılaştırmaları ve toksik ilişkiler ruh halinizi etkileyebilir. Fiziksel aktiviteyi iyileştirmek, bütçeleme, minnettarlık uygulamak, sosyal medya kullanımını azaltmak, keyifli aktivitelerde bulunmak ve olumsuz insanlardan uzaklaşmak yardımcı olabilir. Mutluluk için mükemmel koşulları beklemeyin

Mutsuz musunuz? Mutsuz olmanıza neden olan 7 alışkanlık - 1

Mutluluğun ulaşılmaz olduğunu hissediyorsanız ve neredeyse her şey için sürekli üzgünseniz? Bir an durun ve düşünün, kendi yolunuzda duran siz misiniz? Küçük alışkanlıklarınız ve zihniyetiniz farkında olmadan kendi mutluluk kaynağınızı öldüren suçlu olabilir.

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Mutsuz musunuz? Mutsuz olmanıza neden olan 7 alışkanlık - 2

HAREKETSİZLİK

Evde kanepede veya ofiste berbat sandalyenizde aşırı zaman geçirmek, ne iş veya yapmaya çalıştığınız şeyde tembel ve motivasyonsuz hissetmenize neden olabilir. Bu, sonunda üzüntü ve hoşnutsuzluk duygularına yol açabilir. Kendinizi "Bu görevi neden yapamıyorum" diye sorgularken bulabilirsiniz. İşinize veya genel olarak herhangi bir görevi yapmaya karşı motivasyonunuz düştüğünde, içinizde bir üzüntü hissi geliştirme eğiliminde olabilirsiniz. Bunun üstüne, fiziksel aktiviteden tamamen kaçınan biriyseniz, bunun sadece vücudunuza zarar vermediğini, aynı zamanda ruh sağlığınızı da etkilediğini unutmayın.

Düzenli egzersizin ruh halini iyileştirdiği ve kaygıyı hafiflettiği kanıtlanmıştır. Egzersiz, yedikleriniz için bir ceza değil, vücudunuzun neler yapabileceğinin bir kutlamasıdır. Genel olarak motivasyonunuz düşükse, ruh halinizi ve mutluluğunuzu etkileyecektir. Bununla mücadele etmek için, ister yürüyüş, ister dans, ister bir fitness dersine katılmak olsun, her gün en az 30 dakika fiziksel aktivite yapmayı hedefleyin. Günlük rutininize ofisten eve birkaç kısa yürüyüşle başlayın ve ardından daha enerjik ve neşeli hissetmek için aktivite seviyenizi kademeli olarak artırın.


Mutsuz musunuz? Mutsuz olmanıza neden olan 7 alışkanlık - 3

KAZANDIĞINIZIN FAZLASINI HARCAMAK

Gelirinizin ötesinde yaşamak ve kazandığınızın ötesinde harcama yapmak, cebiniz o kadar ağır olmadığında üzerinizde önemli bir stres yaratabilir. Çoğu zaman aşırı harcama borca ​​ve sürekli mali endişeye yol açar ve kazandığınız şeyden, harcama şeklinizden ve neden tasarruf etmediğinizden dolayı stresli ve mutsuz hissedebilirsiniz. Durumunuzu iyileştirmek için, temel harcamalara ve tasarruflara öncelik veren bir bütçe oluşturun, bu da mali durumunuz üzerinde kontrolü yeniden kazanmanızı sağlar. Harcamalarınızı bir ay boyunca takip ederek kesinti yapabileceğiniz alanları belirleyin. Bu farkındalık, daha iyi mali seçimler yapmanıza yardımcı olacaktır.


Mutsuz musunuz? Mutsuz olmanıza neden olan 7 alışkanlık - 4

HER ŞEYDE KUSUR BULMAK

Olumsuz bir zihniyet, mutsuzluğa önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Sık sık işlerin neden yürümeyeceğine odaklanırsanız, hayatın anlarının tadını çıkarmanızı engeller. "Başarı nihai değildir, başarısızlık ölümcül değildir: Önemli olan devam etme cesaretidir." Sürekli olarak sorunları sızlanmak ve seçmek yerine çözümlere odaklanarak bakış açınızı değiştirin. Her gün takdir ettiğiniz üç şeyi yazdığınız bir şükran günlüğü tutun. Bu basit uygulama, odak noktanızı olumsuzluktan olumluluğa kaydırmanıza yardımcı olabilir.

Mutsuz musunuz? Mutsuz olmanıza neden olan 7 alışkanlık - 5

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Karşılaştırma, neşenin hırsızıdır! Sosyal medyanın genellikle hayata dair gerçekçi olmayan bir görüş sunduğu gerçeğinin çok farkındayız ancak yine de tuzağa düşüyoruz, eğer siz de 'ilgili olma' döngüsüne takılıp beğenilere, yorumlara ve paylaşımlara göre alakanızı ölçüyorsanız, geriye yetersizlik hissinden başka bir şey kalmayacak ve ardından kamyon dolusu mutsuzluk gelecek.

İnsanların genellikle çevrimiçi hikayelerin yalnızca olumlu taraflarını paylaştıklarını unutmayın. Bunu önlemek için sosyal medya kullanımınızı sınırlayın ve bunun yerine kendi yolculuğunuza ve başarılarınıza odaklanın. Sosyal medyadan düzenli olarak detoks molaları verin ve gerçek hayatta size neşe ve tatmin getiren aktivitelere katılın.

GERÇEKTEN MUTLU OLDUĞUNUZ ŞEYLERİ YAPMAMAK

Eksik olan şeylere çok fazla odaklanmak, mutluluğu engelleyen bir kıtlık zihniyeti yaratabilir. Mutluluğunuzu en önemli önceliğiniz tutun. Dans etmek sizi mutlu ediyorsa bir dans dersine katılın veya dans öğretmeye başlayın, şarkı söylemek sizi mutlu ediyorsa yarışmalara katılın.

Gerçekten zevk aldığınız şeyleri yapmanın önüne yargılanma korkusunun geçmesine asla izin vermeyin.

Bunun dışında, hayatınızda eksik olan şeylere odaklanmak yerine, halihazırda sahip olduğunuz şeylere odaklanın ve bunun için minnettar olun. Her hafta sizi gerçekten mutlu eden aktivitelere zaman ayırın, ister okumak, ister resim yapmak veya arkadaşlarınızla vakit geçirmek olsun.


Mutsuz musunuz? Mutsuz olmanıza neden olan 7 alışkanlık - 6

OLUMSUZ İNSANLAR

İnsanlar enerjinizi ve mutluluğunuzu tüketebilir. Burada suçlanması gereken insanların siz değil insanlar olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak gerçek şu ki, çoğu zaman diğer kişinin toksik olduğunun farkındayız ancak ilişki, arkadaş veya iş arkadaşı gibi birçok nedenden dolayı olumsuzlukları görmezden gelip uyum sağlama eğilimindeyiz.

Ayrıca, bu kişiyi bırakırsanız yalnız kalacağınıza dair bir inanç duygusuna takılıp kalmış olabilirsiniz ancak farkına varmadığınız şey, bir süre sonra bu toksik etkilerin öz saygınızı ve hayata genel bakış açınızı etkileyebileceğidir. Tek başınıza yeterli olduğunuzu ve kimseye kanıtlayacak hiçbir şeyinizin olmadığını hatırlamalısınız.

İlişkilerinizi değerlendirin ve hayatınıza olumsuzluk getirenlerden uzak durmayı düşünün. Sizi yükselten ve olumlu büyümeyi teşvik eden destekleyici arkadaşlar arayın.


Mutsuz musunuz? Mutsuz olmanıza neden olan 7 alışkanlık - 7

MUTLU OLMAK İÇİN DOĞRU ZAMANI BEKLEMEK

Birçok insan, terfi almak veya yeni bir ilişkiye başlamak gibi belirli koşullar karşılandığında mutlu olacaklarını düşünme tuzağına düşer. Bu zihniyet, mutluluk için dış koşullara çok fazla vurgu yapar. Sevinci ertelemek yerine, şu anda mutluluğu bulmaya odaklanın. Kendinizi şu ana odaklamanıza yardımcı olmak için meditasyon veya derin nefes egzersizleri gibi farkındalık tekniklerini uygulayın.

Kendi mutluluğunuzun sorumluluğunu alma ve bu küçük değişiklikleri hemen bu andan itibaren yapmaya ve uygulamaya başlama zamanı!

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