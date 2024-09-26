Mutsuz ve stresli olmanızın 5 gizli nedeni
Hayatınızda her şey yolundayken ve günleriniz yoğun geçerken mutsuz ve stresli hissediyor olabilirsiniz. İşte mutsuz ve stresli olmanızın altındaki sebepler...
HER ŞEYİ BİTİRMEK İÇİN YETERLİ ZAMANINIZ YOK
Bir gün içerisinde ne kadar zamanınız olursa olsun ne kadar iş başarırsanız başarın daha yapılacak çok şey olduğunu düşünüyor ve strese giriyor olabilirsiniz.
Bununla baş etmek için ne olursa olsun bu şekilde hissedeceğiniz gerçeğini kabul edin. Yapmanız gerekenleri listeleyin.