Mutsuz ve stresli olmanızın 5 gizli nedeni

HER ŞEYİ BİTİRMEK İÇİN YETERLİ ZAMANINIZ YOK

Bir gün içerisinde ne kadar zamanınız olursa olsun ne kadar iş başarırsanız başarın daha yapılacak çok şey olduğunu düşünüyor ve strese giriyor olabilirsiniz.

Bununla baş etmek için ne olursa olsun bu şekilde hissedeceğiniz gerçeğini kabul edin. Yapmanız gerekenleri listeleyin.