Narsist bir ebeveynle nasıl başa çıkılır?

Öfke duygusunu diri tutmanın uyku kalitesi, kalp sağlığı, kolesterol ve tansiyon üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ifade eden uzmanlar, bağışlamanın bu negatif etkileri azaltabileceğini ifade ediyor.

Ebeveyninizi davranışlarından dolayı affetmek, onu savunduğunuz veya onayladığınız anlamına gelmez. Aksine bağışlayarak, negatif bir döngüyü kırarsınız.