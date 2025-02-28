Narsist bir ebeveynle nasıl başa çıkılır?
Narsistik özelliklere sahip bir ebeveynin çocuğu olmak, kuşaklar arası aktarılan bir travmanın mağduru olduğunuzu gösterebilir. Narsistik belirtiler gösteren bir ebeveyn ile büyümenin ruh sağlığı üzerinde çeşitli olumsuz etkileri vardır. Bunlar arasında düşük öz saygı, depresyona yatkınlık ve yetersizlik hissi gibi sonuçlar bulunabilir. Uzmanlar, narsistik ebeveyn ile baş etmenin çeşitli yolları bulunduğunu, bunların başında ise affetme eyleminin geldiğini ifade ediyor.
Narsist ebeveynlerde ciddi bir empati eksikliği mevcuttur. Bu kişilerin onaylanma ihtiyaçları vardır ve kendilerine hayranlık duyulmasını beklerler. Uzmanlar, bir ebeveynin narsistik kişilik bozukluğu teşhisi almadan da narsist özellikler taşıyabileceğini öne sürüyor.