Narsist bir ebeveynle nasıl başa çıkılır?

Narsistik özelliklere sahip bir ebeveynin çocuğu olmak, kuşaklar arası aktarılan bir travmanın mağduru olduğunuzu gösterebilir. Narsistik belirtiler gösteren bir ebeveyn ile büyümenin ruh sağlığı üzerinde çeşitli olumsuz etkileri vardır. Bunlar arasında düşük öz saygı, depresyona yatkınlık ve yetersizlik hissi gibi sonuçlar bulunabilir. Uzmanlar, narsistik ebeveyn ile baş etmenin çeşitli yolları bulunduğunu, bunların başında ise affetme eyleminin geldiğini ifade ediyor.

Narsist bir ebeveynle nasıl başa çıkılır? - 1

Narsist ebeveynlerde ciddi bir empati eksikliği mevcuttur. Bu kişilerin onaylanma ihtiyaçları vardır ve kendilerine hayranlık duyulmasını beklerler. Uzmanlar, bir ebeveynin narsistik kişilik bozukluğu teşhisi almadan da narsist özellikler taşıyabileceğini öne sürüyor. 

N-LIFE HABERLERİ

Narsist bir ebeveynle nasıl başa çıkılır? - 2

2023 yılında yapılan bir çalışmada, narsist ebeveyn ile başa çıkabilmenin yolunun öncelikle ''bağışlayabilmek'' olduğu belirtildi.

Bağışlamayı başarabilmek;

  • Öfkeyi azaltır.
  • Kaygıyı yatıştırır.
  • Depresyonu hafifletir.
  • Öz saygıyı artırır.
  • Gelecek için umut yaratır.
Narsist bir ebeveynle nasıl başa çıkılır? - 3

Öfke duygusunu diri tutmanın uyku kalitesi, kalp sağlığı, kolesterol ve tansiyon üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ifade eden uzmanlar, bağışlamanın bu negatif etkileri azaltabileceğini ifade ediyor.

Ebeveyninizi davranışlarından dolayı affetmek, onu savunduğunuz veya onayladığınız anlamına gelmez. Aksine bağışlayarak, negatif bir döngüyü kırarsınız.

Narsist bir ebeveynle nasıl başa çıkılır? - 4

Narsist ebeveynlerin bugünkü tavırlarını, çocukluk döneminde yaşadıkları olumsuz deneyimler yaratır. Araştırmalar, narsistik kişilik bozukluğunun gelişimini aşağıdaki 4 etkene bağlıyor:

  • Sözlü istismar
  • Fiziksel istismar
  • Cinsel istismar
  • Duygusal istismar
Narsist bir ebeveynle nasıl başa çıkılır? - 5

Narsist bireylerle olan iletişimde ruh sağlığınızın daha az hasar almasını sağlamak istiyorsanız, aşağıdaki maddeleri günlük hayatta uygulamanızda fayda var:

  • Durumlara aşırı tepkiler verdiklerini bilin.
  • Davranışlarını kişisel olarak algılamayın.
  • Manipülasyon girişimlerini fark edin.

Narsist ebeveynlerde sınır ihlali sıklıkla görülür. Bu tür durumlarda sınırlarınızı koruyarak, ebeveyninizin sizin üzerinizdeki kontrolünü azaltabilirsiniz. 

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