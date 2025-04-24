Narsist liderlerin özellikleri: Harvard Business açıkladı

Bireylerin iş hayatında sürekli olarak psikolojik baskıya maruz kalması, dışlanması veya küçümsenmesi, zamanla ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bırakabilir. Araştırmalar, özellikle narsist liderlerle çalışan kişilerin stres ve kaygı seviyelerinin arttığını ortaya koyuyor.

Narsist liderlerin özellikleri: Harvard Business açıkladı - 1

Harvard Business Review'de yayınlanan habere göre, narsist liderlere boyun eğen ve eğmeyen çalışanların kişilik özellikleri arasında belirgin farklar bulunuyor. Özellikle nevrotik tavırlar sergileyen bireyler, narsist liderlere daha fazla çekiliyor. Düşük özsaygıya sahip olan profiller de, narsist liderlerin güçlü duruşuna hayranlık duyabiliyor.

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Narsist liderlerin özellikleri: Harvard Business açıkladı - 2

Yapılan çalışmalar; yaratıcı, meraklı ve yenilikçi düşünceye sahip kişilerin narsist liderlere karşı daha az duyarlı olduğunu ortaya koyuyor. Bu kişiler, narsist liderlerin artan bağımlılık yaratma eğiliminden hoşnut olmuyor.

Ayrıca, sorumlu ve disiplinli bireyler de narsist liderlere daha az çekiliyor. Kendi iç seslerine güvenen ve bağımsız şekilde görevlerini yerine getiren bu kişilerin, narsist liderlerin aşırı yönlendirmesine ihtiyaç duymadığı biliniyor.

Narsist liderlerin özellikleri: Harvard Business açıkladı - 3

NARSİST LİDERLERLE ÇALIŞMANIN ZORLUKLARI

Narsist liderler, genellikle iyi hatiplerdir ve bu özellikleri onları karizmatik kılar. Ancak zamanla, duygusal mesafeleri ve şüpheci tavırları ortaya çıkar. 

Bu kişilerin otokratik ve saldırgan davranışlar içeren karanlık tarafları vardır. Genellikle iş birliğini reddederler ve uzman tavsiyelerine kulak asmazlar. 

Narsist liderlerin özellikleri: Harvard Business açıkladı - 4

San Francisco merkezli Therapy Now FS, narsist bir yöneticiyle çalışmanın stres seviyelerini artırarak, iş yerinde verimi azalttığını ileri sürüyor. Narsist liderlere karşı direnç geliştirmenin başlıca yolu ise özsaygıyı artırmak.

Better Up yazarları, iş yerinde özsaygıyı artırmanın 5 yolu olduğunu söylüyor:

  • Sabırlı olun ve bir gün sıkı çalışmanızın karşılığını alacağınızı bilin.
  • Yeteneklerinize ve hislerinize güvenin.
  • Ne kadar yol kat ettiğinizi unutmayın.
  • Sağlıklı sınırlar koymayı öğrenin.
  • Sahtekarlık sendromunun etkisi altına girmeyin ve bunun üstesinden gelmek için adımlar atın.
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