Narsist liderlerin özellikleri: Harvard Business açıkladı

Yapılan çalışmalar; yaratıcı, meraklı ve yenilikçi düşünceye sahip kişilerin narsist liderlere karşı daha az duyarlı olduğunu ortaya koyuyor. Bu kişiler, narsist liderlerin artan bağımlılık yaratma eğiliminden hoşnut olmuyor.

Ayrıca, sorumlu ve disiplinli bireyler de narsist liderlere daha az çekiliyor. Kendi iç seslerine güvenen ve bağımsız şekilde görevlerini yerine getiren bu kişilerin, narsist liderlerin aşırı yönlendirmesine ihtiyaç duymadığı biliniyor.