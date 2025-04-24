Narsist liderlerin özellikleri: Harvard Business açıkladı
Bireylerin iş hayatında sürekli olarak psikolojik baskıya maruz kalması, dışlanması veya küçümsenmesi, zamanla ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bırakabilir. Araştırmalar, özellikle narsist liderlerle çalışan kişilerin stres ve kaygı seviyelerinin arttığını ortaya koyuyor.
Harvard Business Review'de yayınlanan habere göre, narsist liderlere boyun eğen ve eğmeyen çalışanların kişilik özellikleri arasında belirgin farklar bulunuyor. Özellikle nevrotik tavırlar sergileyen bireyler, narsist liderlere daha fazla çekiliyor. Düşük özsaygıya sahip olan profiller de, narsist liderlerin güçlü duruşuna hayranlık duyabiliyor.