Narsistlerin neden sürekli komplo teorisi ürettiği bilimsel olarak açıklandı

Komplo teorisyenlerine yönelik araştırmalar sürerken önceden yapılan bir araştırma, özellikle narsist kişiliğe sahip olanların komplo teorileri oluşturmasının daha muhtemel olduğunu ortaya koymuştu. Fakat bu araştırma, narsistlerin neden komplo teorileri oluşturmaya yatkın olduklarına değinmemişti.

Yapılan yeni bir araştırmaysa bu sorunsala bir cevap verdi. Webtekno'nun haberine göre araştırma, narsistlerin komplo teorileri oluşturmaya olan yatkınlığına dair dört neden verdi ve bunları narsistliğe yol açan üç bileşene bağladı. Buna göre bu kişiler, paranoya duyguları, neyin doğru olup olmadığına dair iddialara karşı saflıkları, baskın olma ve benzersiz olma ihtiyaçlarından dolayı komplo teorileri üretiyordu.