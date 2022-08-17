Negatif düşüncelere kapılma hali: Bilişsel Çarpıtma

BİLİŞSEL ÇARPITMA NEDİR?

Herhangi bir durumla karşılaştığınızda hep en kötüsünü mü beklersiniz yoksa pozitif düşünceyle mi hareket edersiniz? Örneğin, bir arkadaşınıza mesaj attığınızda ve size hemen dönüş yapmadığında arkadaşınızın başına bir şey geldiğini veya size küsmüş olabileceğini mi düşünürsünüz?

Eğer karşılaştığınız her zorlukta aklınıza olumsuz düşünceler geliyorsa bilişsel çarpıtma (catastrophising) yapıyor olabilirsiniz. Bilişsel çarpıtma, felaket senaryolarına inanma ve negatif sonuçları büyütme eğiliminizin olduğu bir durumu işaret ediyor.