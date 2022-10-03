'Nepotizm çocukları' tartışması: Bu başarıyı gerçekten hak ettiler mi?

Son zamanlarda çoğu yeni oyuncunun veya şarkıcının size tanıdık geldiği oldu mu? Bunun nedeni ailelerini çok yakından tanıyor olmanız! Anne babalarının izinden giderek sektöre atılan ve kariyerinde giderek yükselen ünlü isimler, şu sıralar eleştilerin odağında.

Bazı kesimler tarafından ‘ayrıcalık’ ve ‘torpil’ sayesinde bulundukları konuma geldikleri iddia edilen ünlü isimler 'nepotizm' tartışmalarının odağında.