'Nepotizm çocukları' tartışması: Bu başarıyı gerçekten hak ettiler mi?

Son zamanlarda çoğu yeni oyuncunun veya şarkıcının size tanıdık geldiği oldu mu? Bunun nedeni ailelerini çok yakından tanıyor olmanız! Anne babalarının izinden giderek sektöre atılan ve kariyerinde giderek yükselen ünlü isimler, şu sıralar eleştilerin odağında.
Bazı kesimler tarafından ‘ayrıcalık’ ve ‘torpil’ sayesinde bulundukları konuma geldikleri iddia edilen ünlü isimler 'nepotizm' tartışmalarının odağında.
Özellikle sosyal medya platformu TikTok’ta baş gösteren “nepotizm çocukları” söylentileri, ünlü anne babaya sahip yıldızların geldikleri konuma nasıl geldikleri sorusunu akıllara getirdi. Tabir yerindeyse, hayata 1-0 önde başlayan bu isimlerin sahip oldukları imkanlar ve nüfuz, nepotizm gerçeğini destekliyor gibi görünüyor.
Latincede ‘akraba’ anlamına gelen nepotizm, yakın aile üyelerini ve arkadaşlarını kayıran ve onları yüksek mevkilere taşıyan insanların yaptığı ‘haksız ayrıcalık’ olarak tanımlaıyor. ‘Nepotist’ kimseler, birilerini kayırarak emek ve eğitim gerektiren işlere başkalarını getirerek bir nevi etik dışı bir eylemde bulunuyor. Nepotizmin örgütsel ve toplumsal ilişkilere zarar verdiği bilinen bir gerçek.
Hollywood’da da sıkça rastlanan nepotizm örneği olarak ise ailesinin izinden giden yıldızlar gösteriliyor. Kariyerinde belli bir noktaya gelmiş ünlü isimler, çocuklarına sağladıkları ayrıcalık ve haksız üstünlük nedeniyle eleştiriliyor.
Doğuştan gösterişli hayatlara sahip oldukları için eleştirilen yıldızlar arasında Angelina Jolie, Lily-Rose Depp, Zoe Kravitz, Maya Hawke, Dakota Johnson, Scott Eastwood, Sofia Coppola ve daha birçok isim yer alıyor.
Bu isimler her ne kadar ayrıcalıklı hayatları nedeniyle eleştirilse de hayata “Johnny Depp’in kızı” olarak hayata başlamak, kimilerine göre yeterince ağır bir sorumluluk. Ünlü birinin çocuğu olarak dünyaya gelmek bu kişilerin üzerlerinde büyük bir beklenti yaratıyor. O soyadını taşırken ‘normal’ bir hayata sahip olmak bu nedenle çok da mümkün görünmüyor. Bu isimlerin ailelerinin izinden gitmesi de içine doğdukları hayat nedeniyle çok da tesadüfi değil.
İşte 'nepotizm' ile eleştirilen ünlü ebeveynler ve çocukları...
Blake Lively ve Ernie Lively
Beş çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Lively, 1998 yılında ilk profesyonel oyunculuk çıkışını babası Ernie Lively tarafından yönetilen Sandman filminde yaptı.
Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow, oyuncu çift Blythe Danner ve yönetemen Bruce Paltrow'un kızı.
Reese Witherspoon'un oyuncu Ryan Philippe ile evliliğinden olan Ava Philippe.
Ünlü model Hailey Bieber, oyuncu Stephen Baldwin kızı ve Alec, Daniel, and William Baldwin'in ise yeğeni.
Demi Moore ve Bruce Willis çiftinin Scout, Tallulah Willis ve Busy adında üç kızı bulunuyor. Çiftin kızları, modellik ve oyunculuk yapıyor
Son dönemin en çok aranan oyuncularından Dakota Johnson, oyuncu Melanie Griffith ve Ben Johnson'ın kızı. Johnson'ın büyükannesi ise Alfred Hithcock filmi 'The Birds' ile yıldızı parlayan Tippi Hedren.
Oyuncu Jada Pinkett Smith ve Willow Smith'in kızı Willow müzik kariyerinde, Jaden ise oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.