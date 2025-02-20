Öfkeli bir çocuğu sakinleştiren sihirli cümle: Aslında her yaşta işe yarıyor

Bernstein, ''Ebeveyn koçluğu deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim ki, bir çocuğa 'Şu anda üzgün olduğunu görüyorum. Senin için buradayım' dediğinizde, çok büyük olasılıkla sakinleşecektir. Bu cümle, öfkeyi tamamen ortadan kaldırmaz belki ama öfkenin getirdiği yıkıcı etkileri hafifletebilir'' ifadelerini kullandı.

Uzman isme göre, ilk bakışta basit gibi görünen bu cümle, büyük bir psikolojik güç taşıyor. Bu cümleyi kuran ebeveyn, çocuğunun duygularını kabul ettiğini, yalnız olmadığını ve onu yargılamadığını bildiriyor.