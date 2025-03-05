Öfkenizi kontrol etmeye hazır mısınız? Sakinleşmenin en kolay yöntemi

4. MOLA VERİN



Molalar sadece çocuklar için değildir. Günün stresli olma eğiliminde olan saatlerinde kendinize kısa molalar verin. Birkaç dakikalık sessiz zaman, sinirlenmeden veya öfkelenmeden önünüzdeki durumla başa çıkmak için daha iyi hazırlanmış hissetmenize yardımcı olabilir.



5. OLASI ÇÖZÜMLERİ BEKLEYİN



Sizi sinirlendiren şeye odaklanmak yerine, elinizdeki sorunu çözmeye çalışın. Çocuğunuzun dağınık odası sizi üzüyor mu? Kapıyı kapatın. Partneriniz her gece yemeğe geç mi kalıyor? Yemekleri akşamın ilerleyen saatlerine ayarlayın. Ya da haftada birkaç kez kendi başınıza yemek yemeyi kabul edin. Ayrıca, bazı şeylerin kontrolünüz dışında olduğunu anlayın. Neleri değiştirebileceğiniz ve değiştiremeyeceğiniz konusunda gerçekçi olmaya çalışın. Öfkenin hiçbir şeyi düzeltmeyeceğini ve sadece daha da kötüleştirebileceğini kendinize hatırlatın.