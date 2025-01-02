Ölümden sonra neler oluyor? Yakın deneyim yaşayanlar anlattı: "Bedenimi izledim"

Her insanın yaşayacağı en temel şeylerden biri ölüm, ancak sonrasında olacaklar binlerce yıldır insanlığın merak ettiği bir konu.

Bu deneyime en yakın olanlar ise kalbi duran ve tekrar hayata döndürülen insanlar. Tekrar hayata döndüğü iddia edilen insanlar yaşadıkları ile ilgili şaşırtıcı ve tüyler ürperten deneyimlerini paylaştı.

İşte ölüme yakın deneyim yaşayan bazı kişilerin ölümden sonra ne olduğuna dair söyledikleri...