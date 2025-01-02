Ölümden sonra neler oluyor? Yakın deneyim yaşayanlar anlattı: "Bedenimi izledim"

Öldükten sonra ne olacağı, insanlığın binlerce yıldır cevabını aradığı varoluşsal bir soru. Bu sorunun cevabına en yakın olan ve ölüp tekrar hayata döndüğü iddia edilen bazı insanlar yaşadıkları ürpertici deneyimleri anlattı. İşte ölümden sonra olacaklar.

Ölümden sonra neler oluyor? Yakın deneyim yaşayanlar anlattı: "Bedenimi izledim" - 1

Her insanın yaşayacağı en temel şeylerden biri ölüm, ancak sonrasında olacaklar binlerce yıldır insanlığın merak ettiği bir konu.

Bu deneyime en yakın olanlar ise kalbi duran ve tekrar hayata döndürülen insanlar. Tekrar hayata döndüğü iddia edilen insanlar yaşadıkları ile ilgili şaşırtıcı ve tüyler ürperten deneyimlerini paylaştı.

İşte ölüme yakın deneyim yaşayan bazı kişilerin ölümden sonra ne olduğuna dair söyledikleri...

N-LIFE HABERLERİ

Ölümden sonra neler oluyor? Yakın deneyim yaşayanlar anlattı: "Bedenimi izledim" - 2

"HER YERE SEYAHAT EDEBİLİYORDUM"

Geçen yıl trafik kazası geçiren bir kişi, ölüm anında bedeninden "çıkarıldığını" ve bir boşluğa gönderildiğini anlattı.

"Bir mil öteden bir ağacın üzerindeki böcekleri görebiliyordum. Gözümü kırptığımda, her yere seyahat edebiliyordum" diye anlattı.

Başka bir kişi, tarihin birden fazla noktasında ve yerinde aynı anda var olabileceğini hissederek, "bilinç süpernovası" yaşadığını belirtti.

Ölümden sonra neler oluyor? Yakın deneyim yaşayanlar anlattı: "Bedenimi izledim" - 3

BEYİN BİR SAAT BOYUNCA AKTİF 

Ölümden sonra beyin aktivitesinin devam edebileceği üzerine yapılan bazı araştırmalar, nefes almayı bırakan insanların bir saat sonra bile beyin aktivitesi gösterebileceğini öne sürüyor.

Ölümden sonra neler oluyor? Yakın deneyim yaşayanlar anlattı: "Bedenimi izledim" - 4

"EN BELİRLEYİCİ AN"

Reddit’te bir kullanıcı, ölümden sonra dört gün boyunca imgelemler gördüğünü ve bu deneyimi "hayatımdaki en belirleyici an" olarak tanımladı. Başka bir kullanıcı ise, "Bana bağlı olan her şeyi hissedebildiğini" belirtti.

Ölümden sonra neler oluyor? Yakın deneyim yaşayanlar anlattı: "Bedenimi izledim" - 5

FARKLI KÜLTÜRLERDE, FARKLI DENEYİMLER 

Hindu bir  kadın, Brahma, Vishnu ve Shiva’yı ve "parlak bir ışık" gördüğünü söyledi. Mezhebi olmayan bir ailede büyüyen başka biri ise, ölüm sonrası inançlarının değiştiğini belirtti.

Ölümden sonra neler oluyor? Yakın deneyim yaşayanlar anlattı: "Bedenimi izledim" - 6

"ÇOK DAHA FAZLASI VAR"

Kanadalı Jose Hernandez, 2000 yılında bir kaza sonrası üç dakika boyunca klinik olarak ölüydü ve bu süre zarfında Tanrı hakkında düşünmeye başladı. "İnandığım her şey öldüğümde yok oldu. Bir şey vardı, daha fazlası" dedi.

Ölümden sonra neler oluyor? Yakın deneyim yaşayanlar anlattı: "Bedenimi izledim" - 7

"BEDENİMİ İZLEDİM"

Amber Cavanagh, iki felç geçirdiği sırada ölümden sonra başka bir boyutta olduğunu, sevdiklerinin hastaneye götürüldüğünü ve kendisinin de bedenini izlediğini söyledi.

İngiltere’den Lynn Mildner ise, "beyaz ışık" gördüğünü ve ölmüş aile üyeleriyle telepatik olarak iletişim kurduğunu aktardı.

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