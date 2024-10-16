Ömrünü kedilere adadı! 11 yıldır 70 kediye bakıyor: Elimde avcumda olanı bunlara yediriyorum

''ELİMDE AVCUMDA OLANI BUNLARA YEDİRİYORUM''

Kedilerinin sayısının 11 yılda 4'ten 70'e çıktığını dile getiren Yucasu, ''11 yıldır kedilere bakıyorum. 11 yıl önce bir anne ve 3 bebek kedi ile başladı. Ondan sonra mama kokusuna mı başka bir şekilde mi bilemiyorum, kediler gelmeye başladı. Ben de hepsine kucak açtım. Kışın soğuktan yazın ise sıcaktan korudum. Ne yapalım, onların da bir canı var. Soğuğa ve sıcağa dayanamıyorlar. Her taraftan gelen geldi, ben de elimden geldiğince besliyorum. Elimde avucumda olanı bunlara yediriyorum. Hastalığı, veterineri, kliniği gibi her şeyleri ile ilgileniyoruz. Biz onlarla mutluyuz. Sokakta bir tane kedi gördüğüm zaman keşke bunu da evime alsaydım diyorum. Çarşıya indiğimizde kızlarım dA bende yanımıza mama alıyoruz. Sokakta gördüğümüz kedi ve köpeklere mama veriyoruz. En çok istediğim şey, hayvanlara işkence etmesinler. Hayvanlara işkenceye son versinler. Bu dünyanın öbür tarafı da var. Eziyet etmesinler, elinden gelen de bir tas su bıraksın. Büyüklere sesleniyorum, bu hayvanlara işkenceye dur desinler. 70'i aşkın kedim var ve hepsinin de isimleri var” dedi.