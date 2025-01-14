Ömür boyu süren arkadaşlığın sırrı ortaya çıktı

Güçlü arkadaşlık ilişkileri, duygusal ihtiyaçlarımızı karşılamasının yanı sıra hayatla aramızda anlamlı bir bağlantı oluşmasına da yardımcı olur. Yapılan araştırmalar, samimi ve güven dolu dostlukların, yaşam süresi üzerinde de olumlu etkileri olduğunu gözler önüne sermiştir. Uzmanlar, ömür boyu süren arkadaşlıkların, genellikle ergenlik döneminde başladığını belirtiyor.

Ömür boyu süren arkadaşlığın sırrı ortaya çıktı - 1

Geçtiğimiz yıllarda Avustralya'da yapılan bir araştırma, daha fazla sosyal çevreye sahip olan kişilerin, daha az arkadaşı bulunanlara kıyasla yüzde 22 daha uzun yaşama eğiliminde olduğunu ortaya koymuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Ömür boyu süren arkadaşlığın sırrı ortaya çıktı - 2

Bir başka araştırma ise güçlü sosyal bağları bulunan bireylerin hayatta kalma olasılıklarının, yüzde 50 daha yüksek olduğunu vurguladı.

Arkadaşlık ilişkilerinde çeşitli etkenler, zamanla aradaki bağın zedelenmesine neden olsa da, uzun ömürlü arkadaşlıklar kurmak da mümkündür.

Ömür boyu süren arkadaşlığın sırrı ortaya çıktı - 3

Uzmanlara göre, bunun sırrı doğru zamanda doğru ilişkileri kurmaktan geçiyor. Yapılan çalışmalar, ergenlikte kurulan dostlukların, çoğu zaman yetişkinlik döneminde de devam edebildiğini gösteriyor. İngiltere’de gerçekleştirilen bir araştırmada, 30 yaş üzerindeki kişilerin yüzde 83’ünün okul veya üniversite arkadaşlarıyla hâlâ iletişimde olduğu belirlendi.

Ömür boyu süren arkadaşlığın sırrı ortaya çıktı - 4

Peki, ergenlik dönemi tam olarak hangi yaş aralığını kapsar? Genellikle 10 ile 24 yaşları arasındaki süreç, ergenlik dönemi olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, bu dönemde kurulan arkadaşlıkların kalıcı olmasının bazı önemli sebepleri olduğuna dikkat çekiyor.

Ömür boyu süren arkadaşlığın sırrı ortaya çıktı - 5

Cambridge Üniversitesi'nden Bilişsel Sinirbilim Profesörü Sarah-Jayne Blakemore, ergenliği "kritik bir dönem" olarak tanımlayarak, bu dönemde sosyal kimlik ve arkadaşlık ilişkilerinin büyük ölçüde şekillendiğini ifade ediyor. Blakemore'a göre, ergenlikte beynimiz yeni deneyimlere oldukça duyarlıdır ve bu deneyimler, arkadaşlarımızla yaşandığı için belleğimize derinlemesine kazınır. Ayrıca, bu arkadaşlıklar, yetişkinlikteki kimlik oluşumunda da önemli bir rol oynar.

Ömür boyu süren arkadaşlığın sırrı ortaya çıktı - 6

Blakemore, ergenlik döneminde beynin sosyal etkileşimlere ve çevresel faktörlere karşı oldukça esnek olduğunu ve bu dönemde kurulan sosyal bağların beynin gelişimi üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini belirtiyor. 

Ömür boyu süren arkadaşlığın sırrı ortaya çıktı - 7

Middlesex Üniversitesi'nden Psikoloji Öğretim Görevlisi Andrea Oskis de ergenlikteki biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerin, bu dönemdeki arkadaşlıkları güçlü ve kalıcı hale getirdiğini vurguluyor. Oskis, ergenlikte kurulan arkadaşlıkların sadece sosyal bağlardan öteye giderek derin bir bağlanma ilişkisi oluşturduğunu ve bu bağların, sadece paylaşılan anılar değil, aynı zamanda zorluklarla başa çıkmak için de bir destek kaynağı sağladığını ifade ediyor.

Yapılan analizlerde, erken dönemde kurulan dostlukların, sadece ruh halimizi değil, aynı zamanda yaşam süremizi de pozitif yönde etkileyebileceği açıkça görülüyor.

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