Ömür boyu süren arkadaşlığın sırrı ortaya çıktı
Güçlü arkadaşlık ilişkileri, duygusal ihtiyaçlarımızı karşılamasının yanı sıra hayatla aramızda anlamlı bir bağlantı oluşmasına da yardımcı olur. Yapılan araştırmalar, samimi ve güven dolu dostlukların, yaşam süresi üzerinde de olumlu etkileri olduğunu gözler önüne sermiştir. Uzmanlar, ömür boyu süren arkadaşlıkların, genellikle ergenlik döneminde başladığını belirtiyor.
Geçtiğimiz yıllarda Avustralya'da yapılan bir araştırma, daha fazla sosyal çevreye sahip olan kişilerin, daha az arkadaşı bulunanlara kıyasla yüzde 22 daha uzun yaşama eğiliminde olduğunu ortaya koymuştu.