Ömür boyu süren arkadaşlığın sırrı ortaya çıktı

Middlesex Üniversitesi'nden Psikoloji Öğretim Görevlisi Andrea Oskis de ergenlikteki biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerin, bu dönemdeki arkadaşlıkları güçlü ve kalıcı hale getirdiğini vurguluyor. Oskis, ergenlikte kurulan arkadaşlıkların sadece sosyal bağlardan öteye giderek derin bir bağlanma ilişkisi oluşturduğunu ve bu bağların, sadece paylaşılan anılar değil, aynı zamanda zorluklarla başa çıkmak için de bir destek kaynağı sağladığını ifade ediyor.

Yapılan analizlerde, erken dönemde kurulan dostlukların, sadece ruh halimizi değil, aynı zamanda yaşam süremizi de pozitif yönde etkileyebileceği açıkça görülüyor.