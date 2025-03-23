Osmanlı şerbetlerini yeniden sofralara sundu: Unutulmaya yüz tutan 18 tarif
Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde (BUBFA) başlatılan projeyle Osmanlı döneminde tüketilen şerbetler, yeniden sofralara sunuldu.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından yürütülen "BUBFA ile Şerbet Yolculuğu Projesi" ile unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı şerbetlerinin sofralarla yeniden buluşturulması hedeflendi.
Osmanlı döneminde demirhindi, sübye, sirkencubin, kakule, nar ve çeşitli meyveler ile bitkilerden yapılan şerbetler, proje kapsamında öğrenciler tarafından yeniden hazırlandı.