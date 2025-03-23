Osmanlı şerbetlerini yeniden sofralara sundu: Unutulmaya yüz tutan 18 tarif

Türk dünyasında doğumdan ölüme kadar şerbetlerin ön planda olduğunu ifade eden İlban, "Osmanlı mutfağı, yüzlerce şerbeti barındıran bir mutfak. Geçmişten günümüze gelen bu şerbetlerin geleceğe aktarılabilmesi de son

derece önemli hale geliyor böyle olunca. Bize de düşen görev burada öğrencilerimize bunları doğru bir şekilde öğretip onların da yine bu geleneği sürdürüyor olmaları." diye konuştu.





