Paris Yeraltı Mezarlığı: 10 milyon dolar verilse bile kimse orada kalmayı kabul etmiyor

SUDA YÜZEN CESETLER

Fransa Kralı XV. Louis, 1763'te mezarlıklardan gelen pis koku nedeniyle başkentin içine daha fazla ceset yerleştirilmemesini emretmişti.

Ancak Kilise, bir alternatif bulunana kadar insanları şehir içinde gömmeye devam etti. Ayrıca halihazırda gömülmüş olan cesetler de mezarlıklarda kaldı ve onların taşınması için hiçbir plan yapılmadı.

1780'de bu cesetlerden bazıları aylarca süren şiddetli yağmurdan sonra mezarlıklardan çıkarak sürüklendi ve hatta bir duvarın yıkılması sonucu Les Innocents mezarlığındaki cesetler bir evin içine doldu.