Paris Yeraltı Mezarlığı: 10 milyon dolar verilse bile kimse orada kalmayı kabul etmiyor
Paris'teki ünlü yeraltı mezarlarının ardında cesetlerin yüzerek evlere dolduğu, ürkütücü bir hikaye var. Sosyal medyada 10 milyon dolar karşılığında bu mezarlarda kalıp kalmama tartışması yapıldı.
Twitter önceki günlerde ilginç bir tartışmaya sahne oldu.
Creepy.org adını kullanan bir Twitter kullanıcısı, 10 milyon dolar karşılığında Fransa başkenti Paris'in yeraltı mezarlarında kalıp kalmayacaklarını sorunca kullanıcıların önemli bir kısmı açıkça isteksiz olduklarını belirtti.
Independent'in haberine göre, gönderiye yorum yapan bazı kullanıcılar, ölülere saygısızlık etmek istemediklerini söylerken, bu mezarlardaki kafatasları ve kemik yığınlarından korkanlar da vardı.
Bu yeraltı mezarları, 18. yüzyılda Paris'teki mezarların taşması ve cesetlerin hastalık yayması sonucu inşa edilmişti.