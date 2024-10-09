Partnerinizin sizi manipüle ettiğini gösteren 7 işaret! Ruh sağlığınız sinsice zehirleniyor
İkili ilişkilerde manipülasyona uğrayan kişiler, kendilerini sürekli olarak endişeli, bitkin ve şüpheci hissedebilirler. Özellikle romantik ilişkilerde maruz kalınan manipülasyon, kişinin öz saygısını kaybetmesine neden olabilir. Eğer manipüle edildiğinizi düşünüyorsanız, o kişiyle kurduğunuz iletişimden sonra nasıl hissettiğinize bakmanız yeterlidir.
Uzmanlar, pasif agresif davranışlar sergilemenin ve sürekli suçlayıcı tavırlar içerisinde olmanın duygusal manipülasyonun en büyük belirtileri arasında olduğunu savunuyor.