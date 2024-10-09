Partnerinizin sizi manipüle ettiğini gösteren 7 işaret! Ruh sağlığınız sinsice zehirleniyor

İkili ilişkilerde manipülasyona uğrayan kişiler, kendilerini sürekli olarak endişeli, bitkin ve şüpheci hissedebilirler. Özellikle romantik ilişkilerde maruz kalınan manipülasyon, kişinin öz saygısını kaybetmesine neden olabilir. Eğer manipüle edildiğinizi düşünüyorsanız, o kişiyle kurduğunuz iletişimden sonra nasıl hissettiğinize bakmanız yeterlidir.

Partnerinizin sizi manipüle ettiğini gösteren 7 işaret! Ruh sağlığınız sinsice zehirleniyor - 1

Uzmanlar, pasif agresif davranışlar sergilemenin ve sürekli suçlayıcı tavırlar içerisinde olmanın duygusal manipülasyonun en büyük belirtileri arasında olduğunu savunuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Partnerinizin sizi manipüle ettiğini gösteren 7 işaret! Ruh sağlığınız sinsice zehirleniyor - 2

Genellikle sorumluluk almaktan kaçınan ve dikkati başka yere çekmek isteyen kişiler tarafından uygulanan gaslighting, son yılların en popüler psikolojik taciz yöntemlerinden arasında yer alıyor.

Partnerinizin sizi manipüle ettiğini gösteren 7 işaret! Ruh sağlığınız sinsice zehirleniyor - 3

Gaslighting yapan bir kişi size yalan söyleyebilir ve hissettiklerinizi küçümseyebilir. Kendinizi ifade etme çabanızdan hoşlanmaz ve duygularınızın gerçek olmadığını iddia eder. Bu insanlar, kendi hatalarına odaklanılmaması için sizin düşünceleriniz üzerinde kontrol sahibi olmaya çalışırlar.

Partnerinizin sizi manipüle ettiğini gösteren 7 işaret! Ruh sağlığınız sinsice zehirleniyor - 4

Gaslighting ustalarının en çok kullandığı kalıplar ise ''Sen delisin'' ve ''Çok hassassın'' gibi manipülasyon cümleleridir.

Partnerinizin sizi manipüle ettiğini gösteren 7 işaret! Ruh sağlığınız sinsice zehirleniyor - 5

Eğer birisinin sizi psikolojik olarak taciz ettiğini hissediyorsanız, onunla vakit geçirdikten sonra nasıl birine dönüştüğünüze dikkat edin. Kafası karışık, hayal kırıklığına uğramış ve yetersiz hissediyorsanız, çok yüksek ihtimalle duygusal manipülasyonun pençeleri arasındasınızdır.

Partnerinizin sizi manipüle ettiğini gösteren 7 işaret! Ruh sağlığınız sinsice zehirleniyor - 6

TARTIŞMADAN KAÇINIRLAR

Psikolog Christian G. Schanz'a göre; bu kişiler, doğrudan iletişim kurmak yerine gerçekte ne hissettiklerini söylemekten kaçınırlar. Özellikle tartışma zemini yaratabilecek konuların deşilmesinden hiç haz etmezler. Alaycı tavır, pasif agresif insanların en çok başvurduğu yöntemdir.

Partnerinizin sizi manipüle ettiğini gösteren 7 işaret! Ruh sağlığınız sinsice zehirleniyor - 7

HER ZAMAN KÖTÜ DEĞİLLER

Partnerini manipüle etme niyetinde olan kişiler, genellikle ilişkinin başlangıcında büyük sevgi gösterilerinde bulunurlar. Birkaç hafta içerisinde ''Seni çok seviyorum'' ve ''Hayatımda çok özel bir yerin var'' gibi cümleler duymanız hiç zor değildir. Ancak tüm bunlara rağmen bir anda ortadan kaybolarak sizi değersizlik hissiyle başbaşa bırakabilirler. Bu hareketleri, karşılarındaki insanı kontrol altına alma isteklerinden kaynaklanır. Kişiyi, istismar ve bağımlılık döngüsüne hapsetmekten keyif alırlar.

Partnerinizin sizi manipüle ettiğini gösteren 7 işaret! Ruh sağlığınız sinsice zehirleniyor - 8

Manipülatif insanların izlediği yollar arasında ''tehdit'' de vardır. Örneğin, partneriniz kendisine zarar vereceğini söyleyerek sizi tehdit edebilir. Buradaki amacı, isteklerinin duygusal manipülasyon yoluyla yerine getirilmesidir. Ancak yine de kendisine zarar verme tehdidinde bulunan kişi, kesinlikle bir ruh sağlığı uzmanından danışmanlık almalıdır. Bu nedenle hem kendi duygusal sınırlarınızı korumak hem de olası bir intiharı riskini önlemek için partnerinizi yardım almaya mutlaka teşvik etmelisiniz.

Partnerinizin sizi manipüle ettiğini gösteren 7 işaret! Ruh sağlığınız sinsice zehirleniyor - 9

SESSİZLİK YEMİNİ

Duygusal manipülasyonun bir diğer işareti de partnerinizin sizden sessizce uzaklaşmasıdır. Eğer onun istemediği şekilde davranıyorsanız sizi sessizlikleriyle cezalandıracaklardır. Siz istediklerini yapana kadar geri çekilmeyi ve saklanmayı tercih ederler.

Partnerinizin sizi manipüle ettiğini gösteren 7 işaret! Ruh sağlığınız sinsice zehirleniyor - 10

SOSYAL ÇEVRENİZE MÜDAHALE EDERLER

Sizi kontrol etmek isteyen bir kişi, arkadaşlarınız ve ailenizle olan iletişiminizi kesmeye çalışabilir. Yada tam tersi şekilde kendi çıkarları için ailenizin ve arkadaşlarınızın desteğini almak isteyebilir. Örneğin, partneriniz sizin ondan ayrılmak istediğinizi biliyorsa, ikna edilmeniz için aileniz ve arkadaşlarınızla görüşebilir. Böylelikle duygusal dayanak olarak gördüğünüz kişilerin sayısını azaltacak ve sizi yalnız hissettirecektir. Gün sonunda ayrılık kararı ertelenmiş olur.

Partnerinizin sizi manipüle ettiğini gösteren 7 işaret! Ruh sağlığınız sinsice zehirleniyor - 11

Düzenli şekilde maruz kalınan manipülasyonun, oldukça vahim psikolojik sonuçları olabilir. Bunlar, sürekli kendini savunma ihtiyacı, özgüvensizlik, şüphecilik, yanlış yapmadığınızı bildiğiniz halde sık sık özür dilemek ve kafa karışıklığı gibi yansımalardır.

Partnerinizin sizi manipüle ettiğini gösteren 7 işaret! Ruh sağlığınız sinsice zehirleniyor - 12

KİŞİ, MANİPÜLASYONA NEDEN TOLERANS GÖSTERİR?


Kişi, partnerinin davranışlarından kendisinin sorumlu olduğuna inanabilir. Terk edilmekten ve yalnız kalmaktan korkabilir. Bir travma tepkisi olarak sürekli insanları memnun etmeye çalışabilir ve duygularının küçümsendiği evlerde büyümüş olabilir. Ayrıca, manipülatif bir ilişkiyi bırakmalarına yardımcı olacak sosyal destekten de yoksun olabilir.

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