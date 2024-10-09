Partnerinizin sizi manipüle ettiğini gösteren 7 işaret! Ruh sağlığınız sinsice zehirleniyor

HER ZAMAN KÖTÜ DEĞİLLER

Partnerini manipüle etme niyetinde olan kişiler, genellikle ilişkinin başlangıcında büyük sevgi gösterilerinde bulunurlar. Birkaç hafta içerisinde ''Seni çok seviyorum'' ve ''Hayatımda çok özel bir yerin var'' gibi cümleler duymanız hiç zor değildir. Ancak tüm bunlara rağmen bir anda ortadan kaybolarak sizi değersizlik hissiyle başbaşa bırakabilirler. Bu hareketleri, karşılarındaki insanı kontrol altına alma isteklerinden kaynaklanır. Kişiyi, istismar ve bağımlılık döngüsüne hapsetmekten keyif alırlar.