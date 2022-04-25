Pazartesi sendromunu yenmenin 10 yolu

HAFTASONU İÇİN YAŞAMAYIN

İş ortamınız çok stresliyse haftasonu geldiğinde çok mutlu olmanız normal ama tüm hayatınızı bu iki güne bağlamayın. Hafta içinde de sosyalleşebileceğiniz etkinlikler yaratın. Bir hafta sadece o iki günden ibaret değil, her gününüzü hatırlanır kılın.

PAZAR GÜNÜNÜ DİNLENEREK GEÇİRİN

Dışarı çıkıp sosyalleşmek için cuma veya cumartesiyi tercih edin. İş günü öncesinde tüm günü dışarıda geçirmeniz sizi yorgun düşürecektir. Bu da verimsiz bir pazartesi anlamına geliyor.