Pirinçlerin böceklenmesini önleyen yöntem! Yanına birkaç tane eklemek yetiyor, pirinçler ilk günkü gibi taze kalıyor

Bazı çalışmalar, defne yaprağının kansere karşı koruyucu etkiler gösterebileceğini öne sürer ancak bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Defne yaprağı buharı, solunum yollarını açmaya ve öksürük, soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarının etkilerini hafifletmeye de destek olur.