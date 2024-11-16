Pirinçlerin böceklenmesini önleyen yöntem! Yanına birkaç tane eklemek yetiyor, pirinçler ilk günkü gibi taze kalıyor
Pirinç, mercimek ve nohut gibi bakliyatlar, rutubet nedeniyle böceklenebilir. Ancak bakliyatların böceklenmesini önlemek için birkaç dal defne yaprağı yetecektir. Üstelik defne yaprağının faydaları, yalnızca bakliyatları korumakla sınırlı değil.
Pirinçlerin böceklenmesini önlemede en etkili doğal yöntemlerden başında defne yaprağı gelir. Defne yaprağı, kokusuyla böcekleri uzaklaştırarak, pirinçlerin ilk günkü gibi taze kalmasını sağlar.
Yaprakları pirinç kabına doğrudan koyarak pirinçlerin arasında kalmasını sağlayın. Belirli aralıklarla defne yaprağını yenileyerek, etkisini artırabilirsiniz.