Power Rangers kılığındaki restoran çalışanları saldırıya uğrayan bir kadının yardımına koştu

Hadiseye şahit olan bir Twitter kullanıcısı, yaşananları sosyal medya hesabında paylaştı. Kullanıcı “Biraz önce çok garip bir şey oldu. Tayvanlıların işlettiği bir restoranda ramen yiyordum. Çalışanları Power Rangers karakterleri gibi giyinmiş. İçeri bir kadın koşarak geldi ve güvende olmadığını söyledi. Ardından bir adam peşinden gelerek kadını boğmaya başladı” ifadelerini kullandı.