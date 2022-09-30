Pratik mutfak temizliği için önemli tüyolar

Elektrikli ocağınız varsa sulandırılmış bulaşık sabunu ile temizleyebilirsiniz ama yine de alt yüzeyi çok amaçlı bir temizleyiciyle silin.

Üst kısmı temizledikten sonra, fırının ön kısmını çok amaçlı bir temizleyici, beyaz sirke veya seyreltilmiş bulaşık sabunu ile silin. Düğmeleri ve ekranını unutmayın.

Mutfak temizliğinde veya bulaşık kurulamada yüzeylerde toz ya da leke kalmaması için mikrofiber bez kullanın.