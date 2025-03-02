Psikoloji açıklıyor: Elde edilmesi zor insanlara neden aşık oluruz?

TAKİP HEYECANA DÖNÜŞÜR

Bazen, ilgi duyduğumuz kişi bile değildir - zorluğun kendisidir. Takipte bizi ilgimizi canlı tutan bir şey vardır ve onların sevgisini kazanmak ne kadar zorsa, o sevginin o kadar değerli olması gerektiğine inanmaya başlarız. Bu, onlarla gerçekten anlamlı bir bağımız olup olmadığını kolayca göz ardı etmemize ve ilişkinin kendisinden çok zorluğa odaklanmamıza neden olabilir.