Psikoloji nasıl açıklıyor? Eşinizin size olan ilgisini kaybettiğinin 5 gizli işareti

SÜREKLİ MEŞGUL OLMAK

Hayat zaman zaman telaşlı olabilir, ancak eşiniz aniden sürekli olarak müsait değilse bu ilişkinizde bir değişime işaret ediyor olabilir. Günümüzde insanların yoğun programları olsa da, her şey kişinin hayatındaki önceliklerine bağlıdır. Eşiniz her zaman her şey için zaman buluyorsa -ama sizin için nadiren- o zaman bu dikkat etmeniz gereken büyük bir kırmızı bayraktır.



Bu size tanıdık geliyorsa, eşinize sert bir şekilde karşı çıkmak yerine, "Birlikte geçirdiğimiz zamanı özlüyorum, yakında bir şeyler planlayabilir miyiz?" gibi bir şey söylemeyi deneyin ve nasıl tepki verdiğine dikkat edin. İlişkinizin yürümesini istiyorlarsa, sizin için zaman ve çaba harcayacaklardır. İstemiyorlarsa, belki de bağlantınızı yeniden değerlendirmenin zamanı gelmiştir.