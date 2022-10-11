Renk psikolojisine göre ev dekorasyonunda hangi renkleri kullanmalı?

RENKLER RUH HALİNİZİ ETKİLİYOR

Uzmanlara göre evinizin dekorasyonu ve kullandığınız renkler, huzurunuzu büyük ölçüde etkiliyor. Çinlilere özgü feng shui'ye göre evinizde kullandığınız mobilyalar ve dekor, modunuzu olumlu ya da olumsuz olarak etkiliyor.

ABD'deki Minnesota Üniversitesi, birinci sınıfa giden 30 öğrenci ile bir çalışma yaptı. Yapılan araştırmada, kırmızı renkteki bir odanın yeşil renkteki bir odaya kıyasla öğrencilerin stres seviyesini artırdığı gözlemlendi.

İşte ruh sağlığınıza iyi gelen ve modunuzu yükselten renkler...