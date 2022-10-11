Renk psikolojisine göre ev dekorasyonunda hangi renkleri kullanmalı?

Uzmanlara göre evinizin dekorasyonu ve kullandığınız renkler, huzurunuzu büyük ölçüde etkiliyor. Çinlilere özgü feng shui'ye göre evinizde kullandığınız mobilyalar ve dekor, modunuzu olumlu ya da olumsuz olarak etkiliyor.
ABD'deki Minnesota Üniversitesi, birinci sınıfa giden 30 öğrenci ile bir çalışma yaptı. Yapılan araştırmada, kırmızı renkteki bir odanın yeşil renkteki bir odaya kıyasla öğrencilerin stres seviyesini artırdığı gözlemlendi.
İşte ruh sağlığınıza iyi gelen ve modunuzu yükselten renkler...
Yeşil
Doğa ile özdeşleştirilen yeşilin stres seviyelerini azalttığı ve pozitif duyguları teşvik ettiği biliniyor. Pastel tondaki yeşil renklerin ise odaklanma süresini ve verimliliği artırdığı öne sürülüyor.
Mavi
Mavi gibi soğuk renklerin sakinleştirici bir etkisi olduğu düşünülür. Kan şekerini düşürme ve uykusuzluğu engellemede etkili olan mavi renkler, yatak odası için mükemmel bir renk olabilir.
Açık pembe ya da pembe
30 öğrencinin katıldığı araştırmada pembe tonlarının stres seviyesini azaltabildiği gözlemlendi. İsviçre’deki hapishanelerde mahkumların pembe odalara yerleştirildiği ve psikologların ofislerini özellikle pembe seçtiği belirtiliyor.
Beyaz
Temizlik ve tazelikle ilişkilendirilen beyaz, aynı zamanda sakinlik ve huzur veriyor. Genel anlamda beyaz olarak nitelendirilse de koyu beyazlardan veya grilerden kaçınmakta fayda var.
Araştırma sonuçlarına göre psikolojiyi kötü etkileyen renkler ise şöyle;
Kırmızı
Kırmızı oldukça güçlü ve baskın bir renk. Ancak bu rengin, stres, anksiyete ve öfkeyi tetiklediği vurgulanıyor.
Gri
Nötr bir renk gibi görünse de gri ne eviniz ne de yatak odanız için ideal bir renk değil. Gri genellikle kasvet, soğukluk ve depresyonla ilişklendiriliyor. Gri, özellikle endüstriyel alanlarda sıklıkla kullanılan bir renk.
Parlak sarı
Heyecan, mutluluk ve Güneş ışığıyla ilişkilendirilen parlak sarı, uzmanlara göre ev dekorasyonu için uygun bir renk değil. Parlak sarının uyumaya çalışırken verimsiz olabileceği savunuluyor.
Koyu kahverengi veya siyah
Ev dekorasyonunda karanlık ve iç karartıcı hissettiren renklerden uzak durmak gerekiyor. Koyu renkteki renkler üzüntü, yalnızlık ve korku hissettirebilir.