Rizeli kuru fasulyecinin duvarları tarih kokuyor! Deniz Baykal'dan Süleyman Demirel'e kadar birçok siyasetçi burada yemek yedi
Türkiye'nin siyasi ve sanat dünyasının önemli isimlerinin fotoğrafları, Rize'de 1958 yılından bu yana hizmet veren kuru fasulyesi ile meşhur işletmenin duvarlarında sergileniyor.
Rize'nin Çayeli ilçesinde kuru fasulyesi ile meşhur işletmesinde hizmet veren Selahattin Hüsrev, babadan kalma işletmesinde babadan kalma geleneği sürdürmeye devam ediyor. Baba Hacı Fahri Hüsrev, 40 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Başbakan olduğu dönemde kuru fasulyesi ile meşhur işletmesinde çektirdiği fotoğrafı duvarına asmasıyla bir gelenek başlattı.
40 yıldır kuru fasulye yemeye gelen siyasetçi, sanatçı, sporcu gibi tanınmış kişilerin fotoğrafları işletmenin duvarlarını süslerken, kendisinden işi devralan Selahattin Hüsrev de babadan kalma geleneği hiç bozmadı.