Rizeli kuru fasulyecinin duvarları tarih kokuyor! Deniz Baykal'dan Süleyman Demirel'e kadar birçok siyasetçi burada yemek yedi

Fotoğrafları işletmelerinin duvarına astıklarını ifade eden Hüsrev “Fotoğraf olayına 1983 yılında başladık. İlk fotoğrafımıza rahmetli Turgut Özal ile başladık. Daha eski tarihten başlasaydık bir sürü fotoğraf olurdu burada. İşletmemizde yemek yiyen devlet büyüklerimiz, sanatçılarımız hepsinin fotoğrafı var” dedi.

SÜLEYMAN DEMİREL İLE OLAN ANISINI ANLATTI

Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'ten, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e kadar rahmetli olmuş birçok siyasinin fotoğrafını duvarlarında sergileyen Hüsrev, Demirel ile yaşadıkları anıyı “Demirel ile bir anımız var. Böyle fotoğraf çektirirken resimde babam sağına geçti, ben soluna. O sırada babama dedi ki ‘Sen soluma geç' bana ‘Sen sağıma geç' dedi. Sonra ‘Ben gençleri sağıma, yaşlıları soluma alırım' dedi. Bizim için güzel bir anı oldu” ifadeleriyle anlattı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFLARI DA VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da birden fazla fotoğrafı olduğuna dikkat çeken Hüsrev, Erdoğan'ın fotoğraflarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden başladığını dile getirerek “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da devamlı geliyor. Hatta Belediye Başkanı olduğu dönemde geldiği zamandan bile resmi var. Cumhurbaşkanı olduktan sonra da valilikte birkaç kez yemek verdik kendisine. Her geldiğinde yine bizden yemek alır. Onun yeri bizde ayrı” diye konuştu.